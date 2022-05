Comment regarder la conférence Build 2022 de Microsoft ?

La plupart des entreprises technologiques organisent des conférences annuelles pour les développeurs, et Microsoft ne fait pas exception. Chaque année, Microsoft consacre quelques jours à essayer d’attirer les développeurs, les ingénieurs logiciels et les professionnels de l’informatique dans son giron, avec une conférence de développeurs appelée Microsoft Build.

Au cours de cet événement de plusieurs jours, l’entreprise annonce généralement des mises à jour pour ses services et ses plateformes, qu’il s’agisse de Windows 11, d’Office 365 ou de la plateforme de cloud computing Azure.

La conférence annuelle des développeurs de Microsoft, la Build 2022, démarre ce mardi 24 mai et se poursuit jusqu’au jeudi 26 mai. La conférence, historiquement suivie par les professionnels de l’informatique, les ingénieurs et les étudiants, a été retravaillée en un format en ligne en 2020 en raison de la pandémie et est également devenue un événement entièrement gratuit.

Microsoft poursuit cette tendance en 2022 et garde ses sessions ouvertes à tous ceux qui souhaitent connaître les dernières nouveautés de l’entreprise. Si vous souhaitez découvrir les dernières mises à jour de Windows et du navigateur Edge, comprendre la différence entre un produit et une plateforme, et apprendre d’autres personnes qui travaillent dans le domaine de Microsoft, suivez le guide.

Si vous souhaitez assister à l’une des sessions, inscrivez-vous gratuitement ici. La keynote de la Microsoft Build 2022 commencera à 17 h 15, heure française, avec un discours d’ouverture probablement mené par le PDG Satya Nadella et d’autres dirigeants de la société.

Retrouvez la keynote et les sessions ici sur la page Microsoft Build 2022.

Un événement pour les développeurs en France

En outre, cette année, Microsoft accorde une attention particulière aux développeurs de France, d’Allemagne, du Japon, d’Amérique latine et du Royaume-Uni. Des sessions spéciales seront organisées pour les personnes de ces pays et dans leurs langues respectives pour parler des dernières annonces et de la façon dont elles peuvent leur être utiles.

N’hésitez pas à revenir sur le blog dès 17 heures pour un flot d’annonces !