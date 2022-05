Apple envisagerait de créer un centre de production en dehors de la Chine

Depuis longtemps, Apple dépend de plus en plus des installations chinoises telles que Foxconn, Pegatron, etc., pour la fabrication de son portefeuille de produits. Mais maintenant, selon un rapport du Wall Street Journal, il semble que Apple cherche lentement à diversifier ses plans de fabrication en demandant à ses fournisseurs et fabricants sous contrat de fabriquer davantage en Inde et en Asie du Sud-Est.

Selon les rapports, Apple a demandé à ses partenaires de fabrication de réaliser davantage de NPI (New Product Introduction), une étape préliminaire de la production de masse au cours de laquelle les sous-traitants traduisent les plans et prototypes de produits d’une marque en un plan de fabrication précis en dehors de la Chine.

Selon certains rapports, Apple réfléchit depuis un certain temps à des plans de croissance géographique, mais la pandémie a mis un terme à tout ajustement urgent. D’autre part, la récente série de fermetures rigoureuses à Shanghai a souligné la nécessité de se diversifier. Par ailleurs, les problèmes politiques croissants entre la Chine et les États-Unis et les restrictions de voyage imposées par la Chine seraient également une raison de ce mouvement.

L’Inde et le Vietnam, qui représentent déjà une petite partie de la production mondiale d’Apple, font partie des pays envisagés comme alternatives à la Chine.

Les partenaires manufacturiers d’Apple, tels que Foxconn, ont déjà mis en place des installations en Inde afin de contribuer à la fabrication d’iPhone pour le marché indien. Apple discute actuellement avec certains de ses fournisseurs actuels de la possibilité de se développer en Inde, ce qui pourrait inclure la fabrication d’iPhone pour l’exportation.

La Chine restera un centre de fabrication de premier plan

Les responsables de la chaîne d’approvisionnement prédisent que la Chine restera un centre de fabrication de premier plan, étant donné divers facteurs tels qu’une main-d’œuvre bien formée, des coûts peu élevés par rapport aux États-Unis et un réseau profond de fournisseurs de pièces qu’il est difficile de recréer ailleurs sans des années d’efforts. La Chine sera utilisée pour la fabrication de nouvelles catégories de produits telles que les casques AR, etc.

Le passage à d’autres centres de production sera plus lent et progressif, nous devrons donc attendre et voir ce que l’entreprise fera dans les mois à venir.