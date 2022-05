Le ROG Flow X16 de ASUS est un ordinateur portable 2-en-1 grand et puissant pour les jeux.

ASUS a annoncé le ROG Flow X16, un nouvel ordinateur portable de sa gamme de jeux 2-en-1, axé sur les PC ultra-portables. Le Flow X16 partage beaucoup de points communs avec le Flow X13, mais s’étend à un format plus grand de 16 pouces. Il s’agit toujours d’un 2-en-1 convertible utilisant une charnière à 360 degrés et un écran tactile pour être utilisé comme une tablette.

Bien sûr, comme il s’agit d’un ordinateur portable de jeu de 16 pouces, il ne se démarque pas autant que le ROG Flow X13 en termes de taille. Le Flow X13 était une merveille d’ingénierie rien que par sa taille. Qui a déjà entendu parler d’un ordinateur portable de jeu de 13 pouces ultraléger ?

Le Flow X16, quant à lui, pèse 2,1 kg pour une épaisseur de 19,4 mm. C’est peu, mais il n’est pas plus fin que des ordinateurs portables populaires comme le Razer Blade 15 ou le MSI GS66 Stealth. Bizarrement, il est même plus lourd que le ROG Zephyrus M16 de ASUS.

Néanmoins, le Flow X16 apporte son approche unique de 2-en-1 à l’espace des ordinateurs portables de jeu, maintenant dans une taille d’écran plus grande. Il ne s’agit pas seulement d’un écran plus grand, mais aussi d’un meilleur écran. Il est doté d’un panneau mini-LED avec 512 zones de gradation, ce qui n’est pas le genre d’écran que l’on trouve habituellement sur un ordinateur portable de jeu. ASUS affirme que l’écran peut atteindre 1 100 nits en HDR, ce qui signifie qu’il a été certifié pour DisplayHDR 1000.

Encore une fois, c’est pratiquement du jamais vu dans le monde des ordinateurs portables de jeu en dehors de la technologie ROG Nebula Display de ASUS, qui a fait ses débuts dans le ROG Zephyrus Duo 16 plus tôt cette année.

Un écran avec un taux de rafraîchissement élevé

Bien sûr, l’écran Quad HD a également un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz avec un temps de réponse de 3 ms pour des jeux ultra-fluides. Ce n’est pas aussi rapide que l’écran OLED QHD 240 Hz du Razer Blade, mais c’est clairement une amélioration par rapport à l’écran 120 Hz du ROG Flow Z13 ou l’écran 60 Hz du Flow X13.

Mais soyons réalistes, le véritable avantage d’avoir une version plus grande du X13 est la performance. Les Z13 et X13 étaient tous deux limités à une NVIDIA RTX 3050 Ti, et l’espace supplémentaire offert par ce châssis plus grand permet d’utiliser un GPU beaucoup plus puissant. ASUS n’a pas mentionné toutes les configurations qui seraient proposées, mais l’option supérieure est une RTX 3070 Ti, qui a une TGP (puissance graphique totale) maximale de 100 watts.

Malheureusement, le Flow X16 ne dispose que d’un processeur de 35 watts, le AMD Ryzen 9 6900HS. Il s’agit des dernières puces 8 cœurs d’AMD utilisant l’architecture Zen 3+ avec une vitesse d’horloge de base de 3,3 GHz et la prise en charge de la mémoire DDR5. La différence dans les jeux ne sera pas trop perceptible, mais vous pourriez voir des performances plus lentes dans certaines applications créatives que si elle avait un processeur de 45 watts comme le Ryzen 9 6900HX. Les configurations sont proposées avec jusqu’à 2 To de stockage SSD et 64 Go de mémoire DDR5 4800 MHz.

ASUS a quelques astuces pour garder le tout au frais, comme un dissipateur thermique plus grand qui recouvre de nombreux composants internes pour absorber la chaleur, tandis que l’inclusion d’un troisième ventilateur maintient l’air chaud en mouvement vers les évents situés le long du châssis.

Un prix très élevé

Le ROG Flow X16 a une disposition typique de ports pour un ordinateur portable de jeu, dont un port USB-C 4.0, deux ports USB-A 3,2 Gen 2, un emplacement pour carte microSD, un port HDMI 2.1, et une prise casque. Enfin, le Flow X16 prend également en charge le port propriétaire XG Mobile, qui fournit un port USB-C 3,2 Gen 2 supplémentaire et une connexion au GPU externe XG Mobile. Cela a moins de sens ici que sur les ordinateurs portables Flow moins puissants, mais c’est toujours disponible si vous en possédez déjà un.

D’autres caractéristiques que l’on ne trouve pas habituellement sur les ordinateurs portables de jeu comprennent une webcam 1080p, une caméra IR Windows Hello et une configuration à quatre haut-parleurs. Trop souvent, même les ordinateurs portables de jeu haut de gamme ne bénéficient pas de ces importantes mises à jour de qualité de vie dont bénéficient les ordinateurs portables non destinés au jeu.

Le ROG Flow X16 sera disponible au 3e trimestre, selon ASUS, à partir de 3 199 euros. Bien sûr, si vous voulez les options les plus puissantes, les prix vont augmenter à partir de là.