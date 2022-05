Apple pourrait s’intéresser aux écrans E Ink pour un iPhone pliable

Les appareils pliables sont certainement la prochaine génération d’appareils à écran tactile que nous utiliserons. Le marché semble prêt, et les chiffres de vente augmentent chaque jour. La plupart des entreprises, y compris Samsung, OPPO, Huawei, et d’autres dans le secteur du smartphone/tablette, ont lancé leur propre appareil pliable, mais une entreprise ne semble pas pressée : Apple.

En effet, dès lors que l’on évoque les smartphones pliables, Apple reste très silencieuse. Oui, il y a eu quelques rumeurs sur la société de Cupertino travaillant sur son propre smartphone pliable, mais les détails sont assez rares pour le moment. Néanmoins, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a partagé un nouveau détail clé sur le prochain smartphone pliable d’Apple qui est très alléchant.

Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple teste l’Electronic Paper Display (EPD) couleur d’E Ink pour ses futurs produits à écran pliable. Kuo suggère que la société s’appuierait sur l’affichage de E Ink pour l’écran de couverture de son smartphone pliable et non pour l’écran principal (intérieur). Si Apple opte pour l’affichage E Ink pour l’écran extérieur de son smartphone pliable, ce sera une variante intéressante par rapport au marché des smartphones pliables Android.

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices’ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022