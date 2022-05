Voici le vivo X80 Pro, le nouveau fleuron de la marque, avec des caméras Zeiss

by

by

Les Vivo X80 et X80 Pro ont été annoncés en Chine plus tôt cette année, reprenant essentiellement là où les X70 Pro et X70 Pro+ se sont respectivement arrêtés. Maintenant, les smartphones haut de gamme de Vivo pour 2022 sont désormais lancés mondialement.

Vivo vient de lancer ses smartphones phares Vivo X80 et X80 Pro, comme elle l’avait promis. Les smartphones sont dotés d’un écran E5 AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le X80 a un écran d’une résolution full HD+ avec un capteur d’empreintes digitales optique, tandis que le modèle X80 Pro a un écran d’une résolution Quad HD+ avec un capteur d’empreintes digitales ultrasonique. Cette nouvelle caractéristique matérielle est la plus importante avec une zone active bien plus grande que les petits capteurs présents sur la plupart des smartphones Android de nos jours, ce qui signifie qu’il est plus facile de déverrouiller le smartphone sans regarder l’écran pour aligner son pouce.

Le capteur présente plusieurs avantages au-delà du simple fait d’être physiquement plus grand. Vous pouvez enregistrer chaque bout de doigt d’une seule pression sur l’écran, au lieu de devoir le soulever et l’appuyer plusieurs fois comme avec les smartphones classiques. Il fonctionne très rapidement, même si vos mains ou l’écran sont mouillés. La plus grande surface signifie également que vous pouvez configurer le smartphone pour qu’il exige deux empreintes digitales simultanées pour une couche supplémentaire d’authentification.

Le X80 est quant à lui alimenté par le SoC Dimensity 9000, et le X80 Pro est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1, tous deux avec un refroidissement par chambre à vapeur et jusqu’à 12 Go de RAM.

Focus côté photo avec ZEISS

Le X80 dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels avec le premier capteur Sony IMX866 RGBW, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur photo portrait de 12 mégapixels à 50 mm 2 X. Le X80 Pro dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels avec le premier capteur Samsung GNV, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels, d’un portrait de 12 mégapixels 50 mm 2X et d’un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels. Tous ces appareils sont dotés d’un revêtement T*, d’une optique ZEISS et de lentilles en verre pour réduire la dispersion.

Ils sont dotés du nouveau flou cinématographique Zeiss Cinematic. La puce personnalisée V1+ offre une meilleure prise de vue en basse lumière dans un environnement dont la luminosité est inférieure à 1 Lux. Il existe également une gamme dynamique élevée XDR Photo.

Ces smartphones ont une coque arrière en verre AG avec une classification IP68 pour le X80 Pro. Les smartphones sont respectivement équipés de batteries d’une capacité de 4 500 mAh et 4 700 mAh, avec un support de charge rapide filaire de 80 W. Le X80 Pro prend également en charge la recharge sans fil de 50 W. Le Vivo X80 et le X80 Pro exécutent la surcouche FunTouch OS 12 basé sur Android 12.

Prix et disponibilité

Envie de mettre la main sur ces smartphones ? Eh bien, la bonne nouvelle est que le X80 Pro en particulier est disponible dans plus de marchés qu’auparavant.

Vivo précise que la variante X80 Pro sera disponible en Europe, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, le X80 standard sera disponible au Bangladesh, à Hong Kong, au Pakistan, en Inde, en Indonésie, en Asie du Sud-Est et à Taiwan.

La seule option 12 Go de RAM et 256 Go de stockage du X80 Pro vous coûtera 79 999 Rs (~ 980 euros). Le prix européen n’a pas été annoncé au moment de la rédaction de cet article.