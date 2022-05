Google I/O 2022 : toutes les nouvelles fonctionnalités pour les Chromebooks

Lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O, Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées à Chrome OS plus tard cette année. La majorité d’entre elles sont conçues pour rapprocher les smartphones Android et les Chromebooks grâce à des synergies inter-appareils comme la communication et le streaming d’applications.

Comme le montre la vidéo d’une session de 23 minutes, l’une des fonctionnalités les plus discutées de Chrome OS est Camera Roll. Avec celle-ci, vous pouvez ouvrir et partager des photos récentes de votre smartphone Android sur votre Chromebook. Elle sera disponible « plus tard dans l’année » et se trouvera dans le Phone Hub de Chrome OS. À partir de là, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les photos listées selon vos besoins.

L’autre grande fonctionnalité de Chrome OS dont Google a parlé est la communication et le streaming d’applications. À venir « plus tard cette année », il s’agit d’une nouvelle façon d’accéder à la messagerie et à d’autres applications de communication à partir d’un smartphone Android 13 sur tous les Chromebooks sans réinstaller l’application sur un Chromebook.

En décrivant cette fonctionnalité, Google a indiqué que si vous rédigez un e-mail sur votre Chromebook, vous pourrez répondre aux messages en ouvrant l’application de chat de votre smartphone sur votre appareil. Votre Chromebook reflétera cette application, dans une fenêtre ouverte de Phone Hub, et vous montrera le contenu exactement comme vous l’avez sur votre smartphone.

La liste des principales fonctionnalités est complétée par une fonction appelée Fast Pair. Comme son nom l’indique, elle est conçue pour que votre Chromebook puisse découvrir et se connecter de manière transparente à des casques, des écouteurs et des écouteurs compatibles en une seule pression. Google pense que cette fonctionnalité peut vous aider à éviter de perdre du son et à ne pas avoir à effectuer des réglages supplémentaires lorsque vous passez d’un appareil audio à un autre.

Des statistiques intéressantes

Quant aux développeurs d’applications, Google travaille sur un nouveau service de découverte d’applications. Celui-ci a trois objectifs : une meilleure découverte des applications, une expérience cohérente des applications et une fidélité stable des applications. Pour vous, cela signifie trouver des applications plus facilement grâce à des collections sélectionnées, comprenant des applications Linux, Android et Web traditionnelles. Le service de découverte d’applications sera alimenté par l’apprentissage automatique et sera adapté à des facteurs tels que les préférences des utilisateurs, le type d’appareil, les facteurs de forme et la puissance de calcul, selon Chrome Unboxed.

La vidéo de Google destinée aux développeurs présente également des statistiques intéressantes sur les Chromebooks. Google affirme que les Chromebooks sont l’appareil numéro un dans l’enseignement primaire et secondaire. D’autres statistiques révèlent que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Chromebook en entreprise a augmenté de 20 % par rapport à 2021. Selon les données de Google, plus de 75 nouveaux modèles de Chromebook devraient être commercialisés en 2022.