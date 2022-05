Elon Musk déclare que l’accord avec Twitter est temporairement en attente

Elon Musk a finalement acquis Twitter pour 44 milliards de dollars après une offre plutôt controversée. Alors que l’opération était censée être une décision « unanime » de la part du conseil d’administration de Twitter, il s’avère que l’opération pourrait encore rencontrer quelques obstacles. En effet, Elon Musk a déclaré que l’accord sur Twitter était en suspens pour le moment.

Elon Musk a révélé cette information dans un récent tweet. Il indique qu’il attend avec impatience d’avoir plus de détails sur les spams et les faux comptes qui représentent moins de 5 % de la base d’utilisateurs totale de l’entreprise. C’est la raison de la mise en attente temporaire.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Cependant, à part nous donner le statut de l’accord Twitter, Musk n’a pas parlé de la raison pour laquelle l’accord a été mis en attente. Nous aurons peut-être davantage de détails à ce sujet, probablement dans les prochains tweets. Il est également possible que cet accord soit annulé, mais rien n’est sûr pour le moment.

Pour ceux qui l’ignorent, le mois dernier, Musk a proposé d’acquérir Twitter et a offert de payer 54,20 dollars par action après avoir refusé de devenir membre du conseil d’administration. Cela s’est produit après qu’il soit devenu le plus grand actionnaire de Twitter. Dans un premier temps, le conseil d’administration n’a pas apprécié cette proposition et a même proposé une « pilule empoisonnée », qui interdisait à quiconque de détenir plus de 15 % des actions.

Cependant, il a fini par reconsidérer la proposition, dont le résultat est connu de tous.

Quel avenir ?

Depuis que la nouvelle de l’acquisition de Twitter par Musk a éclaté, il a été souligné que Musk veut promouvoir la liberté d’expression, introduire de nouvelles fonctionnalités de produit et se débarrasser des robots de spam. D’autres éléments pourraient faire partie de sa feuille de route et Twitter devrait également devenir une société privée après cette opération.

Cela dit, l’accord Musk-Twitter étant désormais suspendu, il reste à voir ce que l’avenir réserve aux deux entreprises. Seul l’avenir nous dira si l’accord est conclu ou non. Et, je ne manquerais pas de vous tenir informés des détails.