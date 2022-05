Google I/O 2022 : Android Auto s’enrichit d’un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités

En plus de toutes les grandes annonces matérielles et logicielles faites lors de la présentation de la keynote de la I/O 2022, comme le Pixel 6a et les détails concernant ce qui est à venir avec Android 13 plus tard dans l’année, Google a également annoncé des améliorations attendues depuis longtemps pour Android Auto, y compris une interface redessinée ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités.

Cet été, Android Auto bénéficiera d’une toute nouvelle interface qui facilitera l’obtention d’itinéraires, le contrôle des médias et l’accès à davantage de fonctionnalités.

Grâce au mode d’écran partagé, vous pourrez accéder plus facilement aux fonctions les plus utilisées sans avoir à revenir à l’écran principal ou à faire défiler une liste d’applications. Le nouveau design a l’air plutôt cool sur les écrans larges, portraits et autres, et la nouvelle interface est également capable de s’adapter aux différentes tailles d’écran. Auparavant, l’affichage à écran partagé n’était disponible que pour les propriétaires de certains véhicules. Désormais, il s’agira de l’expérience utilisateur par défaut pour tous les clients d’Android Auto.

« Nous avions l’habitude d’avoir un mode d’écran différent qui était disponible dans un nombre très limité de voitures », a déclaré Rod Lopez, chef de produit principal d’Android Auto. « Maintenant, cela est disponible quel que soit le type d’écran que vous avez, quelle que soit sa taille, quel que soit le facteur de forme, et c’est une mise à jour vraiment, vraiment excitante ».

De plus, Google Assistant propose désormais des suggestions contextuelles pour vous aider à travailler au volant. Il peut suggérer des réponses ou des messages, partager les heures d’arrivée avec un ami, ou peut-être même diffuser de la musique recommandée. Vous pouvez désormais envoyer des messages ou appeler vos contacts préférés d’un simple glissement de doigt, et réagir aux messages en sélectionnant une réponse recommandée sur l’écran, tout en gardant les yeux sur la route.

Google a déjà annoncé YouTube pour les voitures, et maintenant Tubi et Epix Now vont rejoindre la liste. Ainsi, pendant que vous attendez que votre voiture se recharge ou que vous êtes sur le trottoir, vous pourrez regarder des vidéos sur l’écran de votre voiture. Avec les futures voitures équipées de Google, vous pourrez non seulement accéder au contenu du Web, mais aussi diffuser le contenu de votre smartphone sur l’écran de votre voiture. Cela ne fonctionne pas avec Netflix ou d’autres contenus protégés par DRM. Pour plus de protection, les applications de streaming vidéo ne fonctionnent que lorsque le véhicule est immobile.

Une interface déployée pour l’été

Google affirme que la nouvelle interface Android Auto sera prête d’ici l’été. Cela signifie qu’elle devrait arriver d’ici la fin du mois de juin, bien qu’aucune date précise n’ait été donnée.

À propos de cette annonce, Rod Lopez : « Notre travail dans les voitures a toujours été guidé par notre objectif de contribuer à rendre votre expérience de conduite plus facile et plus sûre. Aujourd’hui, nous présentons plusieurs mises à jour pour les voitures compatibles avec Android Auto et les voitures avec Google intégré pour vous aider à rester connecté et diverti tout en améliorant votre expérience sur la route ».