Google I/O 2022 : Matter et Fast Pair, un seul protocole pour la maison connectée

Un nouveau service de Google, appelé Fast Pair, est conçu pour accélérer le processus de connexion des appareils de la maison connectée à votre smartphone et entre eux. Il utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour découvrir les appareils à proximité sans utiliser la batterie du smartphone.

En théorie, tout s’affiche sur votre écran, à condition qu’il prenne en charge le bon protocole. Historiquement, c’est le point faible de la connectivité des maisons connectées, et Google affirme que Matter résoudra le problème — quand elle arrivera, bien sûr.

Lors de la Google I/O 2022, Google Home a annoncé qu’il renforçait maintenant l’initiative Matter. L’entreprise a vanté le pouvoir « magique » de Fast Pair et de la norme de connectivité Matter pour relier les appareils et les services d’un large éventail de fabricants, résolvant ainsi l’un des principaux problèmes que connaissent tous ceux qui ont essayé de configurer une ampoule ou un hub connecté.

Matter est une nouvelle norme de connectivité soutenue par Samsung, Google, Amazon, Apple et d’autres, qui promet une installation beaucoup plus simple, une interopérabilité beaucoup plus grande, des vitesses plus rapides et bien plus encore. L’année dernière, lors de la Google I/O, la société a déclaré qu’elle prévoyait de déployer la prise en charge de Matter — précédemment appelée Project Connected Home over IP (CHIP) — d’abord sur ses thermostats, enceintes et écrans Nest, puis sur Android.

Un an plus tard, nous attendons toujours. Malgré une brève mention lors de l’événement I/O, la norme n’est toujours pas là. La Connectivity Standards Alliance (CSA), qui supervise le déploiement de la norme, a déclaré au début de l’année que Matter avait été repoussé au début de l’année 2022, puis à cet automne (donc en septembre-novembre).

Rien de nouveau !

Les produits Nest, notamment son thermostat connecté, Google Fi (son initiative Internet) et Android, aideront tous Matter à apporter ses fonctionnalités aux maisons et aux institutions.

Google s’engage également à ce que Matter soit le fondement de la maison proactive, ce que j’attends depuis des années. Et si Google a mentionné Matter, elle a été très léger sur les caractéristiques et la substance. Aucune mention n’a été faite de la « maison proactive » et à part, une rapide démonstration avec une prise connectée Eve — un dispositif qui n’utilise que HomeKit d’Apple — il n’y avait pas grand-chose à dire.

Si Matter peut faire ce que Google dit, ce sera génial. J’ai hâte de l’essayer — quand elle sera lancée.