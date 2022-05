Google I/O 2022 : Google Docs et Meet visent à faciliter votre vie professionnelle

Google a annoncé quelques mises à jour pour Google Docs et d’autres produits Workspace à l’occasion de sa Google I/O 2022, sa conférence dédiée pour les développeurs. De nouveaux résumés de documents alimentés par l’apprentissage automatique seront bientôt disponibles dans Google Docs, ce qui vous permettra de gagner du temps et d’être plus efficace. Une fonction de transcription analogue est également prévue pour Google Meet, des résumés pour Google Chat, ainsi que de nouvelles améliorations visuelles et audio pour Googl Meet.

Selon Google, cette nouvelle fonctionnalité pour Docs ajoutera ce que l’on peut considérer comme un résumé abrégé. Elle analysera automatiquement le document et en extraira les parties principales. Il s’agit d’un grand pas en avant pour l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, selon l’entreprise. Cette fonctionnalité nécessite une compréhension approfondie des longs passages, de la compression de l’information et de la génération du langage, ce qui, jusqu’à aujourd’hui, était resté en dehors des capacités des modèles d’apprentissage automatique.

En ce qui concerne les autres produits de Workspace, cette même fonctionnalité sera intégrée à Google Chat dans les prochains mois, afin de fournir un résumé utile des conversations et de faciliter la compréhension des discussions de groupe. Google travaille même à l’introduction de la transcription native dans Google Meet, afin que vous puissiez rattraper les moments importants des réunions que vous auriez pu manquer.

Par ailleurs, Google a également détaillé les mises à jour vidéo et audio de Google Meet. À l’avenir, Meet fera apparaître et ajustera l’éclairage de manière intelligente, même si vous êtes dans une situation de faible éclairage ou si vous utilisez une vieille webcam. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de « restauration de portrait ».

Ils testent même une nouvelle fonction « lumière de portrait » où vous pouvez sélectionner un point spécifique du cadre et améliorer l’éclairage correspondant. Selon Google, cela devrait permettre d’intégrer à l’application un éclairage de qualité studio. Elle fonctionnera sur tous les types d’appareils, de sorte que vous serez au mieux de votre forme, où que vous soyez.

Contribuer à garantir la sécurité

La dé-réverbération est la fonction audio en cours de développement. Elle permet de filtrer les échos dans les espaces aux surfaces dures, afin que vous ayez l’impression d’être dans une salle de conférence équipée d’un micro.

La protection contre le hameçonnage et les logiciels malveillants dans Docs, Sheets et Slides vient compléter la liste des fonctionnalités annoncées pour les produits Workspace. Tous ces produits étant alimentés par l’intelligence artificielle, Google affirme que ces nouvelles fonctionnalités rendent ses produits plus utiles et plus accessibles.

Les dernières mises à jour de Workspace peuvent sembler relativement insignifiantes prises isolément, mais lorsqu’elles sont évaluées dans un contexte plus large, elles montrent que Google affine délibérément sa suite logicielle afin de maximiser la valeur pour les professionnels qui manquent de temps dans cette nouvelle ère de travail hybride.