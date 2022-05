WhatsApp travaille sur le mode compagnon pour relier un deuxième appareil mobile

Il y a quelques jours, nous avons vu des informations sur la capacité étendue du mode multi-dispositifs de WhatsApp, qui vous permet d’ajouter un dispositif secondaire à votre compte WhatsApp. Il est maintenant suggéré que l’application de messagerie appartenant à Meta est en train de tester la fonctionnalité, car davantage de détails sont apparus en ligne.

Le dernier rapport de WABetaInfo révèle que le mode compagnon vous permettra de lier facilement un appareil mobile secondaire à un numéro WhatsApp. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs seront en mesure d’utiliser un compte WhatsApp sur plusieurs appareils mobiles, tels qu’un autre smartphone ou une tablette.

Actuellement, la fonctionnalité multi-appareils ne vous permet de lier un compte WhatsApp que sur un smartphone et un PC en même temps. Cette fonctionnalité peut même fonctionner lorsque votre smartphone est hors ligne.

Il y a aussi une capture d’écran, qui révèle davantage d’informations sur la fonctionnalité à venir. Vous pouvez également entrer dans le mode compagnon en liant un appareil secondaire à un autre compte WhatsApp. Cela vous permettra non seulement de lier votre deuxième téléphone à votre compte WhatsApp, mais aussi au compte d’une autre personne.

Cependant, il convient de noter que le fait de lier un appareil à un autre compte vous déconnectera du compte actuellement connecté. De plus, vous perdrez toutes les données stockées localement. Il est donc conseillé de sauvegarder les données avant de passer en mode compagnon.

Pleins de nouveautés

Le rapport souligne également que cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, ce qui explique pourquoi on n’en sait pas beaucoup plus à son sujet. Cela dit, elle est en cours de test pour les versions Android et iOS de WhatsApp. Vous pouvez donc vous attendre à ce qu’elle arrive à tous les utilisateurs dès qu’elle sera officielle. Il est probable qu’il faille un certain temps pour qu’elle soit disponible pour les utilisateurs. D’ici là, de plus amples informations devraient nous parvenir, et je ne manquerais pas de les partager avec vous.

Dans des nouvelles connexes, WhatsApp a récemment annoncé qu’elle permettra bientôt aux gens d’ajouter jusqu’à 512 membres à un groupe, en plus de déployer les réactions aux messages, la taille de fichier de 2 Go, et même la possibilité d’ajouter jusqu’à 32 personnes à un appel vocal de groupe.