WhatsApp va bientôt vous permettre de lier un appareil mobile secondaire à votre compte

Maintenant, vous devez savoir que l’interface utilisateur est actuellement incomplète, car les instructions en bas de page indiquent que les utilisateurs devront pointer leur appareil secondaire vers un QR pour le relier. Or, le QR code, qui devrait apparaître au milieu de l’écran, est actuellement absent. On peut donc s’attendre à ce que l’entreprise apporte quelques modifications à l’interface utilisateur avant de lancer définitivement la fonctionnalité pour les utilisateurs.

Une fois la fonctionnalité lancée, les utilisateurs pourront lier des smartphones et tablettes secondaires à leurs comptes WhatsApp existants . De cette façon, ils pourront utiliser le service de messagerie avec le même compte sur plusieurs appareils mobiles de façon indépendante, sans avoir besoin de garder l’appareil principal connecté à Internet en permanence. Les appareils secondaires liés à un compte WhatsApp seront appelés appareils « compagnons » et les utilisateurs devront scanner le QR code sur leur appareil principal pour les relier.