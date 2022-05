Apps WhatsApp déploie les réactions aux emojis, les fichiers plus volumineux et plus encore Apps by Meta WhatsApp Pinterest

WhatsApp déploie les réactions aux emojis, les fichiers plus volumineux et plus encore

WhatsApp déploie maintenant la possibilité de réagir à un message avec des emojis, ainsi que de partager des fichiers d’une taille maximale de 2 Go, un saut massif par rapport à la limite précédente de 100 Mo. Meta, la société derrière WhatsApp, a déclaré le mois dernier que ces fonctionnalités arriveraient « bientôt », et il semble que ce soit aujourd’hui. La société a également annoncé jeudi qu’elle allait doubler la taille maximale des discussions de groupe. « Nous sommes ravis d’annoncer que les emojis de réaction sont désormais disponibles sur la dernière version de l’application. Ludiques et rapides, les réactions limitent également la surcharge de messages dans les groupes. Nous allons continuer à optimiser cette fonctionnalité et nous ajouterons un éventail d’expressions bien plus large dans les mois à venir », a écrit la plateforme sur son blog. Lorsque les réactions ont été annoncées, Meta a déclaré que vous ne pourriez en utiliser que quelques-unes pour commencer, mais que la prise en charge de « tous les emojis et toutes les couleurs de peau » serait ajoutée à l’avenir. Les réactions sont une fonctionnalité utile, et c’est la raison pour laquelle d’autres applications comme Slack et Telegram en disposent depuis un certain temps : si vous voulez pouvoir montrer qu’un message vous a fait rire sans encombrer la discussion de groupe, vous avez maintenant un moyen de le faire. En outre, les utilisateurs pourront envoyer des fichiers dans WhatsApp d’une taille maximale de 2 Go à la fois, tout en étant protégés par un chiffrement de bout en bout. L’augmentation massive de la limite précédente de 100 Mo sera utile pour les organisations, les petites entreprises et les groupes scolaires qui fonctionnent en ligne sur WhatsApp. Mais, il est fortement recommandé que, lorsque des fichiers volumineux sont envoyés, l’appareil doit être connecté au Wi-Fi pour mieux les télécharger ou les envoyer. Des groupes de 512 personnes Cela va bientôt devenir très important, car WhatsApp étend également la taille maximale par défaut des discussions de groupe, le plafond passant de 256 à 512. Selon l’application, c’est l’une des principales demandes qu’elle a reçues depuis. « Le développement de communautés privées et sécurisées demande du travail. Nous pensons que cette série d’améliorations aidera les personnes et les groupes à rester proches les uns des autres ». L’article de blog de WhatsApp note que les groupes plus grands sont « lentement » déployés, tandis que les réactions des emojis et l’augmentation des limites de taille des fichiers deviennent disponibles dans la version actuelle de l’application.

