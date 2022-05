Instagram va commencer à tester les NFT cette semaine

Dans une vidéo de Facebook publiée en ce début de semaine, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donne des détails sur l’intégration des NFT d’Instagram, qui, selon lui, devrait être testée cette semaine. Le dirigeant a parlé de tout ce qui concerne le Web3 et le Métaverse, citant de grandes choses à l’avenir avec les NFT en réalité augmentée, que les utilisateurs pourraient potentiellement partager depuis Instagram Stories depuis le logiciel Spark AR de la firme.

« Nous commençons à construire pour les NFT non seulement dans notre Métaverse et le travail de Reality Labs, mais aussi à travers notre famille d’applications », dit-il au milieu de l’interview avec Tom Bilyeu. « Nous commençons à tester des objets de collection numériques sur Instagram afin que les créateurs et les collectionneurs puissent exposer leurs NFT ».

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022