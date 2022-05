Le ASUS Zenbook Pro 16X OLED est un studio de création mobile

Le ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) est un puissant ordinateur portable conçu pour la création de contenu. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran OLED de 16 pouces, mais l’ordinateur portable embarque également un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, un Asus Dial intégré pour contrôler les logiciels de création de contenu.

L’ordinateur portable dispose également de 6 haut-parleurs, de 4 microphones et d’une webcam full HD.

ASUS indique que l’écran du ZenBook Pro 16X OLED est un écran tactile 4K avec un ratio 16:10 et une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 % et la prise en charge d’un stylet numérique ASUS Pen 2.0 avec 4 096 niveaux de sensibilité à la pression.

L’ordinateur portable prend également en charge jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5-5200 et jusqu’à 2 To de stockage PCIe 4.0 avec des vitesses allant jusqu’à 6500 Mo/s. Le clavier s’incline vers le haut lorsque l’ordinateur portable est ouvert, ce qui permet à la fois d’incliner les touches et d’ouvrir un espace sous le clavier pour améliorer la circulation de l’air. Le clavier rétroéclairé prend également en charge l’éclairage RVB par touche.

Sous le clavier se trouve un grand pavé tactile prenant en charge la fonctionnalité ASUS NumberPad (qui vous permet d’utiliser la zone tactile comme un pavé numérique) et le retour haptique (il vibre lorsque vous appuyez sur un chiffre pour imiter la sensation des touches réelles).

Du lourd sous le capot

Le ASUS Dial intégré est un contrôleur personnalisable qui peut être utilisé avec un logiciel de montage photo et vidéo ou toute autre application prenant en charge le Dial de Microsoft. Les autres caractéristiques comprennent une batterie de 96 Wh, deux ports Thunderbolt 4, des ports HDMI 2.1 et USB 3.2 Gen 2 Type-A, une prise casque et un lecteur de carte SD. L’ordinateur portable a un châssis en aluminium qui ne mesure que 16,9 mm d’épaisseur.

Le ASUS Zenbook Pro 16X OLED sera disponible au cours du 3e trimestre 2022 à partir de 2 999 € chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur le ASUS Store.

En parlant de machines à double écran, le ZenBook Pro 16X OLED n’est pas le seul nouvel ordinateur portable que la société annonce, loin s’en faut ! Il y a un nouvel Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED à double écran si vous êtes toujours d’accord pour faire partie du club des claviers à l’avant, un Zenbook Pro 15 Flip OLED avec la nouvelle carte graphique discrète Arc d’Intel, un Zenbook Pro 17 avec une puce AMD Ryzen 6900HX et une paire d’ordinateurs portables OLED plus petits également.