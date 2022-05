Twitter travaille sur des tweets multimédias mixtes et d’autres fonctionnalités

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk est une action en cours, mais entre-temps, la plateforme continue de pousser de nouvelles fonctionnalités. Selon certaines sources, Twitter travaillerait sur une série de nouvelles fonctionnalités, notamment un bouton d’édition, Twitter Cercle, et maintenant, la possibilité de joindre des photos et des vidéos à un même tweet, etc.

En effet, Twitter travaille sur une poignée de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de joindre des photos et des vidéos à un même tweet, selon un rapport de 9to5Google. Le tour d’horizon des fonctionnalités en cours de réalisation comprend des nouveautés comme les tweets mixtes et des mises à jour de fonctionnalités déjà signalées comme les statuts.

Le développeur Dylan Roussel a repéré la capacité de médias mixtes pour Twitter Android. Actuellement, les utilisateurs de Twitter peuvent joindre un maximum de quatre photos à un tweet ou une vidéo, mais certainement pas les deux. Les tweets multimédias permettront aux utilisateurs d’ajouter à la fois des photos et des vidéos à un tweet, mais on ne sait pas encore combien de photos et de vidéos seront autorisées.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap —Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022

L’option permettant d’attribuer des « récompenses » aux tweets a également été repérée par 9to5Google. Cette fonctionnalité apparaît sous la forme d’une icône de cadeau sous le tweet, juste à côté des icônes actuelles des boutons retweet, j’aime et partage. Cependant, il n’est pas clair si cette fonction de récompense est utilisée par les utilisateurs pour monétiser le contenu ou s’il s’agit d’une fonction qui ne sera disponible que pour les utilisateurs de Twitter Blue (Twitter Blue est le service d’abonnement de la plateforme).

Le plein de nouvelles fonctionnalités

Enfin, un nouveau champ permettant aux utilisateurs d’indiquer leurs pronoms est également en cours de développement, selon le rapport. De nombreux utilisateurs de Twitter indiquent déjà leurs pronoms dans leur nom d’affichage, leur biographie ou d’autres champs de leur profil. Ces fonctionnalités sont encore en phase de test, et l’on ne sait pas encore quand elles seront accessibles au public.

9to5Google a également trouvé d’autres indices sur la fonction Statut de Twitter, repérée pour la première fois il y a quelques semaines. Les images montrent des options pour « découvrir » et « rejoindre » un statut affiché sur un profil, qui pourrait être utilisé pour trouver d’autres comptes.