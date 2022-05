Le Galaxy Z Flip 4 pourrait enfin offrir une mise à niveau de la batterie

Samsung est le roi incontesté du marché des smartphones pliables, et son succès peut être largement attribué au Galaxy Z Flip 3, qui était le téléphone pliable le plus populaire l’année dernière. Le Z Flip 3 était une amélioration notable par rapport à son prédécesseur et offrait un écran externe plus grand, une durabilité améliorée et un écran interne plus fluide.

Bien que le prochain modèle, qui sera vraisemblablement lancé sur le marché comme le Galaxy Z Flip 4, puisse s’avérer être une mise à jour incrémentielle, il pourrait enfin offrir une mise à niveau de la batterie.

Les trois smartphones Z Flip sont équipés d’une batterie de 3 300 mAh, ce qui est à peine suffisant pour une journée complète. Galaxy Club affirme avoir trouvé des preuves que le Z Flip 4 aura une batterie légèrement plus grande.

Les smartphones pliables de Samsung sont équipés d’une double batterie et, apparemment, le Z Flip 4, qui porte le numéro de modèle SM-F721, aura une plus grande batterie secondaire. Cela portera la capacité totale annoncée à 3 400 mAh, soit une augmentation de 100 mAh.

D’accord, c’est un changement infime, mais c’est au moins quelque chose. En outre, la capacité de la batterie n’est pas la seule chose qui a un impact sur l’autonomie. Le processeur joue également un rôle important, et un initié fiable a déclaré que le Galaxy Z Flip 4 sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, qui sera construit sur un nœud plus avancé que la puce qui alimente le Z Flip 3, ce qui devrait théoriquement rendre l’appareil plus économe en énergie.

Un lancement attendu en août

On ne sait toujours pas si l’appareil supportera également des vitesses de charge supérieures à 15 W. La plupart des autres spécifications sont également entourées de mystère. Le Z Flip 4 pourrait présenter exactement le même design que le Z Flip 3, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un écran intérieur de 6,7 pouces et un écran de couverture de 1,9 pouce.

Le smartphone pourrait être moins cher que le Flip 3, qui commence à 1 059 euros, et cela peut être attribué en grande partie à un fournisseur de batterie controversé. Il sera probablement présenté en août aux côtés du Galaxy Z Fold 4 et de la Galaxy Watch 5.