OPPO pourrait lancer cette année un abordable smartphone pliable à clapet

La plus grande rumeur liée à ce smartphone pliable OPPO est son prix. La rumeur suggère que OPPO vise à fixer le prix du smartphone autour de 5 000 CNY (~ 715 euros). Si cela se concrétise, ce smartphone pliable pourrait être beaucoup moins cher que son plus grand concurrent, le Galaxy Z Flip 3 (1 059 euros).

OPPO a lancé un smartphone pliable jusqu’à présent : le OPPO Find N . Le smartphone est comme une version plus compacte du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, et le peu que j’ai pu le voir, il a l’air plutôt cool. Malheureusement, OPPO n’a pas lancé ce smartphone en dehors de sa Chine natale, et la presse a seulement pu le découvrir pour un laps de temps donné.