Apple réfléchit à un hybride de MacBook et iPad selon ce brevet

Il semble qu’Apple soit en train de réfléchir à la manière dont elle pourrait fusionner les expériences des utilisateurs de MacBook et d’iPad en un seul appareil… Comme Patently Apple le signale, l’Office américain des brevets et des marques a donné son feu vert à un nouveau brevet d’Apple — un brevet pour un « accessoire de clavier articulé ayant plusieurs modes d’installation pour une tablette informatique ».

Selon le brevet, cet accessoire pourrait inclure un ou plusieurs dispositifs d’entrée (clavier, pavé tactile, trackpad, etc.) qui fonctionneraient avec une tablette, ainsi qu’un « mécanisme de couplage » qui pourrait inclure un espace pour stocker un stylet.

Cet accessoire proposé, à en juger par la description d’Apple dans le brevet et les images associées, se fixerait à une tablette (vraisemblablement un iPad) par un port de connexion quelconque, puis fonctionnerait comme un clavier et un trackpad plus complets (analogues au clavier d’un MacBook). Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un simple dépôt et non d’une déclaration d’intention officielle d’Apple, il n’est pas certain qu’un tel accessoire soit fabriqué.

Si l’on considère ce brevet comme quelque chose qui pourrait exister un jour, il dresse un tableau intéressant. Il semble que l’accessoire proposé ne se fixerait pas simplement autour d’un iPad et ne se connecterait pas en Bluetooth comme la plupart des claviers de tablettes actuels, mais se connecterait plutôt par un nouveau type de port de connexion physique. On peut supposer que cela permettrait à l’accessoire de fonctionner comme une partie directe de la tablette, sans possibilité de problèmes de latence causés par des problèmes de connexion sans fil et avec une probabilité que l’accessoire puisse partager l’alimentation avec la tablette plutôt que de devoir se charger séparément.

Des images supplémentaires fournies par Patently Apple montrent que l’accessoire clavier attaché pourrait servir de couverture pour la tablette ou pivoter vers l’arrière pour une interface pilotée par un écran tactile. Tout comme les accessoires de clavier actuels pour les tablettes, et d’autres ordinateurs portables hybrides, la section de la charnière semble être destinée à loger un Apple Pencil ou un autre type de stylet.

Une interface à la macOS

Il y a également des illustrations d’une proposition d’interface à l’écran qui, bien qu’il ne s’agisse que d’un dessin pour un brevet et non d’une preuve des plans d’Apple, semble être très analogue à l’apparence de macOS. Complète avec ce qui ressemble à un bureau affichant des fenêtres séparées, des menus déroulants de bureau (Fichier, Édition, Affichage, etc.), et des icônes d’applications positionnables.

Rien de tout cela ne garantit qu’Apple va créer une sorte d’hybride iPad-MacBook, mais la société semble réfléchir à la manière dont elle pourrait créer un tel appareil.