Sonos Ray, la nouvelle barre de son abordable est révélée dans une fuite

Il y a un peu moins de deux semaines, nous avons entendu parler pour la première fois du projet de Sonos de lancer une barre de son abordable en juin 2022. Le produit — qui n’avait pas de nom à l’époque — était censé être vendu aux alentours de 250 dollars et portait le nom de code « Fury ». En interne, le produit était également appelé le « modèle 26 ».

La source de ces informations était Chris Welch de The Verge, qui a toujours su prédire avec précision les lancements à venir de Sonos. Il a non seulement partagé des rendus 3D de la nouvelle barre de son Sonos — qui étaient basés sur sa mémoire des photos qu’il a vues — mais aussi une liste de spécifications pour l’enceinte.

Hier, dans une nouvelle publication, The Verge affirme avoir le nom officiel de la barre de son. Elle sera apparemment commercialisée sous le nom de Sonos Ray, et offrira un point d’entrée plus abordable dans ce qui consiste actuellement en deux modèles destinés à l’audio de la télévision et du cinéma.

Comme indiqué précédemment, avec 550 mm de largeur, 69 mm de profondeur et 100 mm de hauteur, la Sonos Ray sera plus petite que la Sonos Beam, qui est à ce jour la barre de son la plus compacte proposée par la société. Le positionnement d’entrée de gamme de la Sonos Ray signifie également qu’elle pourrait ne pas bénéficier de fonctionnalités telles que Dolby Atmos, la prise en charge HDMI et la prise en charge du microphone intégré.

Ce que la Sonos Ray ne délaisse pas, c’est la prise en charge de l’audio Dolby Digital, avec la possibilité de l’intégrer dans une configuration 5.1 plus large lorsqu’elle est associée à d’autres systèmes Sonos. Cette possibilité de couplage avec d’autres appareils de l’écosystème Sonos permet également aux utilisateurs de contourner le problème causé par l’absence de microphones intégrés sur les enceintes elles-mêmes. Ainsi, la Sonos Ray supportera indirectement les enceintes Amazon Echo et Google Nest, avec un contrôle vocal par les assistants virtuels des deux sociétés. Bien entendu, vous pourrez également la contrôler entièrement par l’application Sonos.

Un lancement en juin 2022

La Sonos Ray est également susceptible de recevoir moins d’unités de pilotage par rapport à ses grandes sœurs plus onéreuses. Les utilisateurs actuels des modèles de barres de son Beam ou Arc de Sonos, plus onéreux, pourraient éventuellement coupler la Ray à leur installation existante et les utiliser comme haut-parleurs surround arrière. À cette fin, la Sonos Ray devrait également prendre en charge le montage mural vertical.

Bien que nous n’ayons toujours pas de date de lancement confirmée pour la Sonos Ray, les attentes actuelles sont que l’appareil rejoigne officiellement la gamme en juin 2022. Ces caractéristiques semblent certainement intéressantes, surtout si la Sonos Ray est aussi polyvalente que les sources de The Verge le prétendent.