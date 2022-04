Sonos va proposer une barre de son abordable plus petite que la Beam

La nouvelle barre de son abordable de Sonos pourrait arriver d’ici le mois de juin et coûter moins de 250 dollars. Ce jeudi 21 avril, The Verge a rapporté que la nouvelle barre de son « modèle 26″, dont le nom de code est « Fury », se situera dans la partie inférieure de la gamme de produits Sonos.

Le rédacteur de The Verge, Chris Welch, qui a déjà rapporté avec précision des fuites concernant Sonos, affirme avoir vu des photos « authentiques » de la nouvelle barre de son. L’article comprend quelques rendus 3D basés sur le souvenir de Welch des images ayant fait l’objet de la fuite, qu’il décrit comme « ne correspondant pas exactement, mais plus que suffisant pour vous donner l’essentiel ».

La fuite décrit les dimensions de la nouvelle barre de son comme étant plus petites que la Sonos Beam (Gen 2) déjà compacte, les dimensions exactes de l’enceinte étant de 550 mm de large, 69 mm de profondeur et 100 mm de hauteur. La barre de son abordable ne comprendra pas de fonctionnalités telles que Dolby Atmos et des microphones intégrés, contrairement à la Beam et à la Arc, et Welch suggère également que la « Fury » pourrait être dépourvue de port HDMI et s’appuyer uniquement sur une entrée numérique optique comme l’ancienne Sonos Playbar.

La barre de son devrait être commercialisée le 7 juin et coûter 249 dollars.

La gamme de barres de son de Sonos se compose actuellement de la Sonos Arc haut de gamme et de la Sonos Beam (Gen 2) de milieu de gamme. Le modèle haut de gamme Arc est vendu à partir de 999 euros. Contrairement à la Beam et potentiellement à la Fury, la Arc a du poids.

Idéal pour un ensemble surround

La barre de son mesure 35,56 cm de long et pèse environ 6,8 kg. Ce poids supplémentaire est constitué de 8 woofers pour les basses fréquences, de 3 tweeters pour les hautes fréquences et de 11 amplificateurs numériques de classe D pour renforcer les woofers et les tweeters. La Arc est également dotée du système audio Dolby Atmos. L’option la moins chère est le Sonos Beam (Gen 2) — une amélioration plus petite et facile à utiliser du Beam original, vendu à partir de 499 euros. La Beam (Gen 2) prend également en charge le son Dolby Atmos grâce à une astuce logicielle intelligente, ce qui donne une impression de hauteur supplémentaire au son.

Bien qu’elle ne dispose pas de certaines des caractéristiques des offres haut de gamme de Sonos, tout ajout d’entrée de gamme à sa gamme de barres de son est censé être d’une qualité supérieure, sans parler de la facilité d’utilisation que nous attendons de la société. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’option annoncée par Sonos d’utiliser la Fury comme un ensemble surround arrière sans fil avec une Arc. Actuellement, cela est possible avec une paire d’enceintes comme la Sonos One ou la Five, ou une installation architecturale de Sonos si vous vous sentez ambitieux, mais la Fury est apparemment conçue pour être montée au mur en position verticale pour un système surround avec plus de punch.

Ces dernières années, Sonos s’est montré beaucoup plus à l’aise avec le segment de prix inférieur du marché audio. Son partenariat avec IKEA sur la gamme de haut-parleurs Wi-Fi Symfonisk du géant de l’ameublement est un exemple de la manière dont la société s’efforce d’élargir sa base, tout comme la Sonos Roam, une enceinte portable au prix abordable qui combine la commodité du Bluetooth avec l’écosystème complet de Sonos, plus les capacités de Alexa ou Google Assistant.