Les caractéristiques complètes du DJI Mini 3 Pro sont révélées avant son annonce au 10 mai

Le DJI Mini 3 Pro est un sujet populaire des dernières rumeurs depuis deux mois. Les fuites concernant ce drone ne cessent d’affluer, et cette fois, il s’agit de ses spécifications complètes. Si cette fuite s’avère être vraie, il s’agira d’une énorme mise à niveau par rapport à son précédent modèle. La fuite des spécifications du drone DJI Mini 3 Pro émane de Jasper Ellens sur Twitter.

Cette nouvelle fuite révèle que le drone Mini 3 Pro conservera sa limite de poids de moins de 250 g. En dehors de cela, la fuite ajoute que le drone sera présenté le 10 mai. Plus important encore, sa caméra devrait être améliorée. Grâce à son capteur CMOS, il devrait être doté d’une résolution de 48 mégapixels.

Par rapport au Mini 2, l’ouverture du prochain drone sera beaucoup plus large. Cela ouvrira la voie à une profondeur de champ en mode et à des prises de vue dans un contexte de faible luminosité.

The one thing that was still missing in all of these was the #specificationsheet of the #Mini3Pro.

— Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) May 3, 2022