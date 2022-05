Google Assistant va permettra de modifier les mots de passe volés

Google tient enfin sa promesse de laisser Google Assistant aider les utilisateurs à créer de nouveaux mots de passe après une intrusion. En 2021, Google a déclaré qu’elle allait introduire une fonctionnalité dans Chrome pour Android qui permettrait à Google Assistant d’aider les utilisateurs à changer les mots de passe volés en quelques tapotements.

Le géant de la recherche avait déclaré que la nouvelle expérience serait déployée progressivement, mais ce n’est que maintenant que plus de quelques utilisateurs ont commencé à l’obtenir sur leurs appareils. En quelques clics, l’assistant virtuel peut s’occuper de la création d’un nouveau mot de passe en quelques secondes après vous avoir informé qu’il y a eu un problème.

Auparavant, Chrome vous avertissait si vos mots de passe stockés étaient soit réutilisés, soit dangereux à la suite d’une violation de données. Mais, vous deviez alors vous rendre manuellement sur le site Web en cause et modifier vous-même vos mots de passe.

Désormais, avec la nouvelle mise à jour, vous serez averti dès que vous vous connecterez à un site Web avec un mot de passe qui a été compromis. La boîte contextuelle comportera un bouton « Modifier automatiquement », selon Android Police.

Une fois que vous aurez appuyé sur le bouton, une feuille de confirmation s’affichera sur votre écran, que vous devrez accepter. Vous serez alors redirigé directement vers le site Web concerné pour configurer un nouveau mot de passe pour le compte. Là, vous pouvez taper votre propre mot de passe, ou vous pouvez laisser le gestionnaire de mots de passe intégré en suggérer un. Google Assistant peut gérer l’ensemble du processus pour vous du début à la fin, mais vous avez la possibilité de prendre le relais à tout moment.

Pas disponible sur tous les sites

Cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur tous les sites Web. Google n’a pas encore publié les conditions requises pour que les sites Web prennent en charge le changement automatique, mais la petite liste de sites finira par s’allonger. De plus, il convient de souligner que la fonctionnalité ne fonctionnera que dans l’application du navigateur Web Chrome.

Comme auparavant, vous pouvez également déclencher manuellement une vérification du mot de passe en vous rendant dans les « Paramètres » de Google Chrome, puis dans « Mots de passe ». Vous verrez également le bouton bleu « Modifier le mot de passe » de l’assistant pour les identifiants de connexion compromis.

Cette fonctionnalité est possible grâce à Duplex on the Web de Google, qui analyse le contenu des sites Web pour automatiser des processus spécifiques, selon 9to5Google. Google l’utilise pour des choses comme la commande à l’extérieur par le biais de Google Recherche et l’a maintenant étendue à la modification des mots de passe de compte.