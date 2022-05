Dans le but de monétiser sa populaire plateforme de messagerie, Telegram propose désormais un service d’abonnement avec des fonctionnalités exclusives et payantes pour les utilisateurs. Cela arrive dans le cadre de la dernière bêta iOS de Telegram et vient s’ajouter aux messages basés sur la publicité et aux fonctionnalités premium qui ont été annoncées dans le cadre de la stratégie de la plateforme en 2020.

Telegram, dans le cadre de la version bêta 8.7.2 d’iOS, a introduit des autocollants et des réactions exclusives, selon le canal bêta de Telegram. C’est la première fois que l’abonnement Telegram Premium fait son apparition.

Il est révélé que ces autocollants et réactions exclusifs ne seront pas visibles pour un utilisateur gratuit et ont été placés derrière une bannière, qui demande aux utilisateurs de « Débloquer des réactions supplémentaires et des autocollants premium ». Les personnes qui veulent y avoir accès devront s’inscrire.

Malheureusement, il n’y a aucune information sur le prix et la disponibilité du plan d’abonnement pour le moment. Selon un rapport d’Android Police, la liste des autocollants et des réactions comprend un autocollant de canard qui pleure, une réaction de clown, une réaction de pouce vers le bas, et bien plus encore.

Il est dit que Telegram Premium sera initialement disponible pour les utilisateurs d’iOS et finira par atteindre les utilisateurs d’Android également. Cela dit, nous ne savons toujours pas quand ce service d’abonnement avec des fonctionnalités premium atteindra le grand public.

Nous commençons à avoir l’habitude

La tentative de monétisation de Telegram est analogue à la façon dont d’autres plateformes de réseaux sociaux ont présenté leurs modèles. Au début de l’année dernière, Twitter a introduit le plan d’abonnement Twitter Blue avec des fonctionnalités exclusives et payantes, notamment le bouton d’annulation pour les utilisateurs.

Nous attendons toujours plus de détails à ce sujet et il reste à voir quelles sont les fonctionnalités de Telegram qui entreront dans la section « payante » et celles qui resteront gratuites.