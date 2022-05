Le Xiaomi Mi Mix Fold 2 vient peut-être de faire sa première apparition

Cela fait un peu plus d’un an que Xiaomi a annoncé son premier smartphone pliable — le Mi MIX Fold. Étant donné l’intérêt croissant pour les smartphones pliables et du succès de la gamme de smartphones pliables de Samsung, nous aurions dû voir un successeur au Mi MIX Fold à l’heure actuelle.

Cependant, Xiaomi semble adopter une approche prudente avec ses plans de smartphones pliables et a apparemment retardé le lancement du Mi MIX Fold 2 cette année. Il semblerait que la société travaille encore à peaufiner les aspects clés de ce prochain smartphone avant que l’appareil ne soit prêt pour le primetime. C’est une autre raison pour laquelle le Mi MIX Fold 2 a réussi aux fuites.

Cependant, plus tôt aujourd’hui, un membre de XDA Developers est tombé sur des images d’un appareil qui pourrait être le Xiaomi Mi MIX Fold 2. Les images de ce qui est susceptible d’être le smartphone pliable de prochaine génération de Xiaomi ont été profondément cachées dans les dernières builds chinoises de MIUI. Avant que vous ne soyez trop excité, il est important de souligner que les images ne fournissent qu’une silhouette de l’appareil à venir. Cependant, elles sont suffisamment détaillées pour distinguer certains aspects du design de l’appareil et nous dire à quel point il serait différent par rapport à la première génération du Mi MIX Fold.

The latest Xiaomi’s foldable images found in #MIUI. What do we know? Not very much (except of camera positions and look – outer screen’s camera on the top center, and rear camera looking like square rather than rectangle). pic.twitter.com/C4IkQirMeq

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 26, 2022