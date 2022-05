by

La batterie de la Google Pixel Watch et d’autres détails ont été divulgués

Google semble prêt à lancer cette année sa première smartwatch. La prétendue Pixel Watch de Google a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps. Nous avons récemment eu un aperçu de son possible design dans des clichés et maintenant davantage de détails concernant sa batterie et sa connectivité sont apparus sur la toile.

Un rapport de 9to5Google suggère que la Pixel Watch disposera d’une batterie d’une capacité de 300 mAh, qui pourrait durer entre 24 et 48 heures. La smartwatch est comparée à quelques noms renommés comme la Galaxy Watch 4 de Samsung, la Fossil Gen 6 et la Skagen Falster Gen 6.

Bien que l’autonomie spéculée sur une seule charge semble assez bonne, nous ne savons toujours pas si ce sera le cas. Nous n’avons pas d’informations sur la façon dont Wear OS sera optimisé pour offrir une plus grande autonomie. De plus, les détails sur la prise en charge ou non de la recharge rapide ou de la recharge sans fil sont également inconnus.

En plus de cela, il est suggéré que la Pixel Watch prendra en charge la connectivité cellulaire. Il y a des chances que l’un des modèles de la smartwatch soit doté d’une connectivité cellulaire. Selon une récente liste de la Bluetooth SIG, la Pixel Watch a été trouvée avec trois modèles, GWT9R, GBZ4S, et GQF4C.

Il reste à voir ce que sera le produit final.

Nous savons à quoi elle va ressembler

Pour rappel, nous avons récemment eu un aperçu du design de la Pixel Watch par des fuites d’images réelles. Celles-ci mettent en évidence un cadran rond avec un écran sans bords, une couronne numérique, et d’éventuels bracelets de marque Google pour aller avec la montre. Elle mesurerait 40 mm pour une épaisseur de 14 mm et pèserait 36 grammes.

Quant aux autres détails, la première smartwatch de Google devrait être livrée avec Wear OS 3, l’intégration de Fitbit, un nouveau Google Assistant avec de nouvelles fonctionnalités, l’inclusion d’une puce Exynos au lieu d’une puce Qualcomm, et les caractéristiques habituelles des smartwatches. Il est fort probable qu’elle soit présentée lors du prochain événement de la Google I/O 2022, prévu les 11 et 12 mai. Il est donc préférable d’attendre cette date pour obtenir plus de détails officiels.

La montre ne serait disponible que sur quelques marchés et son prix devrait se situer entre 300 et 400 dollars.