Elon Musk pense que Twitter peut gagner de l’argent, voici comment

Elon Musk a des plans pour que Twitter gagne de l’argent, suite à sa récente acquisition du populaire réseau social. Selon un rapport de Reuters, Musk a exposé ses plans de génération de revenus pour Twitter à un groupe d’institutions bancaires, et l’un de ces plans prévoit de faire payer les tweets en fonction de leur importance et de leur influence.

Les plans de Musk couvrent spécifiquement « les tweets qui contiennent des informations importantes ou qui deviennent viraux ». Il a également évoqué l’idée de faire payer l’intégration ou la citation de tweets sur un site Web tiers, en particulier ceux provenant d’institutions ou d’organisations vérifiées.

L’idée susmentionnée est souvent apparue dans les réponses des followers de Musk sous ses tweets. Selon un rapport du Washington Post, Musk a également lancé l’idée de payer des influenceurs pour générer du contenu.

On ne sait pas si Musk faisait référence au modèle adopté par TikTok, Instagram et YouTube, qui gèrent des fonds d’influenceurs pour soutenir l’écosystème des créateurs de contenu et stimuler l’engagement. L’idée a donné de bons résultats, mais elle ne fonctionnera pas de la même manière sur Twitter que sur les plateformes à forte composante multimédia comme TikTok et YouTube.

Cependant, Twitter dispose déjà d’une fonction analogue, appelée Super Followers, qui permet à une personne influente de faire payer un abonnement mensuel pour des tweets exclusifs. En outre, il existe également un système de « pourboires » permettant d’envoyer un cadeau monétaire unique aux utilisateurs de Twitter éligibles.

Stimuler les personnalités influentes

Musk aurait également évoqué l’idée de « services d’abonnement ». Là encore, Twitter propose déjà un produit sur abonnement appelé Twitter Blue, qui offre des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité d’annuler des tweets, un mode lecteur dédié, des articles sans publicité, des icônes et des thèmes exclusifs, ainsi qu’un outil de création de signets, entre autres. Bien entendu, il est possible pour Twitter de proposer une version commerciale de ses services, en particulier pour les organisations de médias qui dépendent désormais fortement de Twitter pour trouver des informations et susciter l’intérêt.

Un rapport de Bloomberg ajoute que Musk a également souligné la nécessité pour les personnalités influentes d’être plus actives sur Twitter, probablement parce que cela favorisera l’engagement et insufflera une certaine énergie aux initiatives de croissance des utilisateurs. Bien sûr, les poches de Twitter ne sont pas aussi profondes que celles de TikTok ou de Meta, mais le statut de Twitter en tant que place publique produira certainement des résultats positifs, s’il bénéficie d’un regain d’activité de la part de personnalités et d’institutions influentes.