Twitter teste un bouton de sous-titrage pour les vidéos

Lorsque vous rencontrez une vidéo sur votre fil Twitter, vous remarquez peut-être que les sous-titres s’affichent automatiquement lorsque le son est coupé, puis disparaissent lorsque vous cliquez dessus et que le volume est rétabli. Heureusement, Twitter est en train de régler ce problème.

Twitter a annoncé vendredi qu’il testait un nouveau bouton « CC » permettant d’activer et de désactiver les légendes sur les vidéos avec légendes disponibles. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour certains utilisateurs sur iOS et sera bientôt disponible sur Android, a indiqué l’entreprise.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022