Twitter déploie son badge ALT et améliore les descriptions d’images pour l’accessibilité

Des millions de personnes utilisent l’Internet chaque jour, y compris celles qui passent la plupart de leurs heures sur les réseaux sociaux. Cela peut en surprendre certains, mais tous ces utilisateurs ne sont pas en mesure de voir les images ou de lire le texte facilement. Les personnes ayant une déficience visuelle s’appuient souvent sur des fonctions d’accessibilité qui, malheureusement, sont parfois inexistantes ou terriblement inutilisables sur certaines plateformes.

L’un des principaux coupables est la populaire image, qui nécessite naturellement une vision pour être perçue de manière adéquate. Dans un monde idéal, les images sur le Web seraient toutes accompagnées d’une description textuelle afin que chacun puisse en profiter, mais toutes les plateformes ne facilitent pas l’ajout de ce type de texte. Les réseaux sociaux sont notoirement mauvais lorsqu’il s’agit de ce type de fonctionnalité d’accessibilité, mais Twitter prend enfin les grandes mesures qui rendront sa plateforme plus accessible à tous, y compris à ceux qui ne sont pas en mesure de voir ce qui se passe sur leur timeline.

L’ALT, abréviation de « texte alternatif », existe depuis les premiers jours du Web ; il s’agissait d’un moyen d’utiliser un morceau de texte pour décrire une image et il était principalement conçu pour servir de substitut au cas où une image ne se chargerait pas ou si un navigateur Web ne prenait pas en charge l’affichage des images. Cette capacité est finalement devenue une fonction d’accessibilité essentielle que les lecteurs d’écran utilisent pour énoncer la description d’une image pour les utilisateurs malvoyants.

Bien qu’il soit recommandé de fournir un texte ALT pour les images que vous téléchargez sur une page ou un réseau social, il n’est pas toujours facile de le faire, en particulier lorsque la plateforme n’offre pas cette fonctionnalité de manière évidente.

À partir d’aujourd’hui, Twitter met en place deux améliorations importantes à cet égard, à commencer par un badge « ALT » bien visible dans le coin des images qui comportent des descriptions textuelles. Un clic ou un tapotement sur ce badge déclenche une fenêtre contextuelle de description, qui peut être utilisée par les lecteurs d’écran ou simplement pour fournir des informations supplémentaires sur une image.

As promised, the ALT badge and exposed image descriptions go global today.

Over the past month, we fixed bugs and gathered feedback from the limited release group. We’re ready. You’re ready. Let’s describe our images! Here’s how: https://t.co/bkJmhRpZPg https://t.co/ep1ireBJGt

—Twitter Accessibility (@TwitterA11y) April 7, 2022