Les appels vocaux de groupe WhatsApp prennent désormais en charge jusqu’à 32 personnes

Lorsque les utilisateurs parlent, leur grille est mise en évidence avec l’animation de la forme d’onde, comme dans Microsoft Teams. Pour les autres qui ne parlent pas, leurs grilles restent sans surbrillance et avec une forme d’onde plate. De plus, les utilisateurs qui coupent leur micro apparaissent avec une icône de micro coupé.

WhatsApp a commencé à déployer le nouvel appel vocal de groupe de 32 personnes ainsi que la nouvelle interface utilisateur avec la dernière mise à jour sur Android et iOS. Sur Android, les utilisateurs devront effectuer une mise à jour vers WhatsApp v2.22.9.73, et les utilisateurs iOS devront obtenir la v22.8.80 pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Le changelog de l’App Store mentionne également des designs mis à jour pour les bulles de messages vocaux ainsi que d’autres petites améliorations .

En outre, le géant de la messagerie Meta a également ajouté une toute nouvelle interface utilisateur pour les appels de groupe avec des fonctionnalités telles que la mise en évidence du haut-parleur, les formes d’onde, et plus encore.