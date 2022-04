WhatsApp se dote enfin de réactions sous forme d’emojis

WhatsApp annonce officiellement la mise en place de la fonctionnalité de réactions par emoji qui avait été aperçu en version bêta au début de l’année. En effet, ce jeudi 14 avril 2022, WhatsApp a annoncé qu’elle ajoute des réactions sous forme d’emojis à son application de chat, vous permettant d’exprimer vos sentiments envers un message sans avoir à envoyer un emoji individuel en tant que message.

Bien que la société ait annoncé les réactions en même temps que sa nouvelle fonctionnalité de communautés, les réactions seront disponibles sur toutes les discussions lorsqu’elles seront lancées, ce qui sera « bientôt ».

La fonctionnalité sera relativement limitée pour commencer, ne vous permettant de réagir qu’avec 6 emojis — le pouce levé, le cœur, les pleurs et les rires, le visage surpris, la tristesse et les mains qui prient. Cependant, Will Cathcart, le responsable de WhatsApp, a déclaré qu’elle prendra en charge « tous les emojis et toutes les couleurs de peau » à l’avenir.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey

—Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022