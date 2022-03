WhatsApp déploie enfin les réactions aux messages

WhatsApp a toujours été à la traîne lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des fonctionnalités largement utilisées qui sont déjà disponibles dans d’autres applications de chat. Nous savons depuis un certain temps maintenant que WhatsApp travaille sur les réactions aux messages, en s’inspirant de Telegram, Discord et Slack. Maintenant, il semble que l’application de messagerie appartenant à Facebook est finalement prête à pousser la fonctionnalité dans une certaine capacité.

WABetaInfo, un informateur chevronné de la plateforme de messagerie, rapporte que WhatsApp est en train d’offrir des réactions aux messages à certains bêta-testeurs Android utilisant la version 2.22.8.3 de l’application. Selon la source, les utilisateurs peuvent choisir parmi 6 réactions, à savoir J’aime, J’aime, Je ris, Je suis surpris, Je suis triste et Je remercie.

Selon le rapport de WABetaInfo, les réactions aux messages WhatsApp fonctionneraient de la même manière que sur la plupart des autres plateformes. En l’occurrence, les utilisateurs seraient en mesure d’appuyer longuement sur un message pour faire apparaître le menu flottant supplémentaire pour les actions qu’ils peuvent prendre sur le message. Aujourd’hui, ce menu d’appui long fait apparaître une liste qui permet aux utilisateurs d’ajouter une étoile à un message, de le copier ou de le transférer, ou encore de le supprimer définitivement. Il s’agit toutefois d’un menu déroulant qui apparaît sous un message.

Les réactions aux messages, quant à elles, apparaissent sous la forme d’une barre flottante au-dessus du message en question. Cette fonctionnalité fonctionne donc exactement de la même manière que les messages directs d’Instagram, qui permettent eux aussi aux utilisateurs de réagir aux messages avec une sélection d’emojis rapides. Une fois choisie, la réaction sélectionnée apparaîtrait au bas du message.

WABetaInfo note qu’il s’agit d’une version limitée pour l’instant, mais ajoute que tout le monde devrait pouvoir voir les réactions aux messages au minimum.

Une fonctionnalité connue ailleurs

On ne sait pas si cette fonctionnalité est limitée aux discussions de groupe, aux discussions individuelles ou si les deux types de discussion peuvent être utilisés. Pour ce que cela vaut, Telegram et Slack proposent des réactions pour les groupes et les conversations individuelles. WhatsApp avait déjà déployé la possibilité de gérer des réactions aux messages sur la bêta de WhatsApp pour iOS, et la bêta de WhatsApp Desktop au cours des dernières semaines, ce qui a confirmé l’arrivée de la fonctionnalité.

Ce n’est que la dernière fonctionnalité en date de WhatsApp, et nous avons vu plusieurs autres ajouts au cours des 12 derniers mois environ. Parmi les fonctionnalités et les améliorations les plus notables, citons un créateur d’autocollants sur le bureau, la possibilité de prévisualiser les notes vocales avant de les envoyer et les sauvegardes chiffrées.