Windows 11 va ajouter une page de widgets en plein écran et une barre latérale dans l’Explorateur de fichiers

Bien que Microsoft n’ait pas encore annoncé le calendrier exact de sortie de ces fonctionnalités, elle a confirmé qu’elle les livrera, et plus encore, avec la prochaine mise à jour majeure.

Les widgets ne sont pas une nouveauté dans Windows, mais avec Windows 11, Microsoft a ajouté un panneau dédié aux widgets, et qui se glisse sur le côté gauche de l’écran . Actuellement, si vous utilisez le raccourci clavier « Windows + W » de Windows 11 ou si vous cliquez sur le bouton météo en bas à gauche de votre écran, le panneau des widgets se déploie sur la gauche. Bien qu’il comprenne plusieurs widgets système tels que la Bourse, Météo, Actualités, Sports, et autres, le panneau ne couvre que la moitié de l’écran.