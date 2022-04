Le OnePlus Ace (OnePlus 10R) arrive le 21 avril comme le premier smartphone d’une nouvelle gamme

Depuis que OnePlus a annoncé son événement du 28 avril en Inde, les spéculations concernant l’arrivée du OnePlus 10R et du Nord CE 2 Lite ont été nombreuses. Maintenant, nous avons une information officielle de la part de OnePlus, qui a maintenant officiellement confirmé le lancement de ces deux smartphones en Inde plus tard ce mois-ci.

OnePlus a maintenant révélé qu’elle lancera effectivement le OnePlus 10R et le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G depuis une liste officielle sur son site Web indien. La société a également publié un tweet pour confirmer le design du OnePlus 10R et davantage de détails.

Stay on top of your day, Stay in charge.

Experience the speed you need in life with the 150W SUPERVOOC and 80W SUPERVOOC Fast Charging of OnePlus10R. Launch on 28 April, 2022. Stay tuned!

Know more: https://t.co/WaA8u6p3se

