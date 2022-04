Le DJI Mini 3 Pro suggère qu’il pourrait être assez onéreux, et un Mini 3 évoqué

Les rumeurs concernant le DJI Mini 3 Pro se multiplient avant le lancement prévu du drone ce mois-ci, et la dernière en date a livré des nouvelles potentiellement troublantes pour ceux qui espéraient un drone d’entrée de gamme bon marché.

Une fuite de prix, partagée par Jasper Ellens, sur Twitter, a révélé ce qui pourrait être une liste de prix chinoise pour le Mini 3 Pro et les drones Mini 3 standard.

Counting down the #DJI #Mini3 days. Rumors say late April. Deliveries May. #Prices are expected to be on the high end: $950 for the Mini3 Pro FMC and a crazy $1250 for the #Mini3Pro with the new #DJIRC.

That’s twice the money from a #Mini2 standpoint. Will it be twice as good? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY

– Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) April 9, 2022