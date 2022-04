Elon Musk propose de racheter Twitter pour 43 milliards de dollars

Après avoir décidé de ne pas rejoindre le conseil d’administration de Twitter, le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, fait sa « meilleure et dernière » offre pour racheter 100 % de Twitter selon les documents déposés mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission. Il offre 54,20 dollars par action en espèces, ce qui valorise la société à 43 milliards de dollars.

Musk propose « d’acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de l’émetteur qui ne sont pas détenues par la personne déclarante pour une contrepartie en espèces évaluant les actions ordinaires à 54,20 dollars par action ». La proposition a été remise dans une lettre adressée à Twitter le 13 avril. Musk précise que Twitter a besoin de devenir privé pour passer par les changements qui doivent être faits.

« J’ai investi dans Twitter, car je crois en son potentiel pour être la plateforme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne », a déclaré Musk dans une lettre envoyée au président de Twitter, Bret Taylor. « Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer ».

« Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position en tant qu’actionnaire », conclut Musk. Au cours des derniers mois, Musk a vivement critiqué Twitter sur la plateforme, remettant en question ses politiques et semblant à un moment donné envisager la création d’une nouvelle plateforme de réseaux sociaux concurrente.

La fortune de Musk oscille autour de 260 milliards de dollars, selon Bloomberg. La valorisation boursière de Twitter est d’environ 37 milliards de dollars. Comme mentionné ci-dessus, l’offre de Musk valorise Twitter à environ 43 milliards de dollars.

Dernière offre

Les actions de Twitter ont augmenté de plus de 12 % suite à la nouvelle. Twitter a connu sa plus grosse journée depuis son introduction en bourse en 2013, bondissant de plus de 27 % après l’annonce de l’investissement de Musk la semaine dernière. L’action Tesla est en baisse de 1,5 %, par crainte que le fan numéro un de Twitter — qui dirige déjà Tesla, SpaceX, The Boring Company et Neuralink — ne se laisse distraire par son nouvel animal de compagnie.

Pour ceux qui l’ignorent, Musk a acquis près de 10 % du géant des médias sociaux et devait devenir membre de son conseil d’administration, mais pour des raisons inconnues, Musk s’est retiré.