OnePlus lancera deux nouveaux smartphones et les Nord Buds en Inde le 28 avril

Hier, OnePlus a annoncé le lancement d’une série de nouveaux appareils en Inde lors de son prochain événement « More Power to You » le 28 avril. Bien que le géant chinois n’ait pas précisé les appareils qui seront lancés lors de l’événement, nous pouvons nous attendre à ce que OnePlus lance le Nord CE 2 Lite 5G, le OnePlus 10R, et les écouteurs entièrement sans fil Nord Buds.

OnePlus est allé sur Twitter et son site officiel en Inde pour annoncer l’événement à venir. Il est prévu à 19 heures (heure locale) le 28 avril et verra le lancement de deux nouveaux smartphones (silhouette présentée ci-dessous) et d’une paire d’écouteurs de OnePlus. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que la société lance le OnePlus 10R, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, et les Nord Buds au cours de l’événement.

More OnePlus, #MorePowerToYou Get your hands on the power of getting more from life with an array of OnePlus devices. Launching on April 28. Stay tuned! Know more: https://t.co/BYkzGwN1I8 pic.twitter.com/lhuSgww3Za —OnePlus India (@OnePlus_IN) April 11, 2022

Après la sortie mondiale du OnePlus 10 Pro, le fabricant de smartphones peut maintenant passer à la sortie de véritables nouveautés, comme les écouteurs sans fil OnePlus Nord, évoqués dans de multiples rumeurs, et un tas de nouveaux smartphones, y compris le premier smartphone promis à prendre en charge des vitesses de charge de 150 W.

Parmi ceux-ci, le plus intéressant est le OnePlus 10R qui pourrait s’appeler soit le Nord 3, soit le OnePlus Ace, selon la rumeur que l’on choisit de croire. Le Ace pourrait être la vedette d’un nouvel événement annoncé par OnePlus le 28 avril, car il a déjà fait l’objet d’une fuite avec un écran de 6,7 pouces, un processeur Dimensity 8000, 12 Go de RAM et un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766.

Jusqu’ici tout va bien, mais l’unique argument de vente sera la batterie de 4 500 mAh du OnePlus Ace capable d’être chargée à des vitesses de 150 W, les plus rapides du secteur. Lors de la présentation en avant-première de cette technologie de charge au salon MWC, OPPO a laissé entendre que nous la verrions pour la première fois dans un smartphone OnePlus au printemps, et le Ace sera apparemment ce premier smartphone avec une charge de 150 W. La nouvelle technologie de charge de 150 W sera capable de faire passer la batterie de 4 500 mAh du Ace de 0 à 100 % en 15 minutes. La charge à 50 % ne prendra que 5 minutes, soit, à peu près la patience que vous auriez lorsque vous devez partir en vitesse.

En outre, le OnePlus Ace disposerait d’un écran AMOLED Samsung E4 de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Il s’agira d’un écran poinçonné en haut et au centre pour la caméra frontale de 16 mégapixels, et l’appareil sera livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière – 50 mégapixels (OIS) + 8 mégapixels + 2 mégapixels. Sous le capot, le OnePlus Ace devrait embarquer le dernier SoC MediaTek Dimensity 8100, associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : détails

Pour en venir au OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, ce smartphone sera d’abord lancé en Inde avant de faire ses débuts sur d’autres marchés. L’appareil sera une variante abordable du Nord CE 2.

En ce qui concerne les spécifications et les caractéristiques clés, le OnePlus Nord CE 2 Lite est censé arborer un écran de 6,59 pouces d’une résolution full HD+. Sous le capot, l’appareil devrait embarquer le chipset Snapdragon 695, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous trouverez également à l’intérieur une batterie de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide de 33 W.

En ce qui concerne les caméras, comme les précédentes fuites, il y en aura trois à l’arrière, dont un objectif principal de 64 mégapixels, un objectif monochrome de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, l’appareil sera doté d’une caméra frontale de 16 mégapixels. En dehors de ces éléments et du fait qu’il s’agirait d’un smartphone supportant la 5G, peu de détails sur le OnePlus Nord CE 2 sont disponibles pour le moment.

OnePlus Nord Buds : détails

Les OnePlus Nord Buds sont pressentis pour être une option d’écouteurs entièrement sans fil abordable pour les clients indiens. Bien que OnePlus n’ait pas encore mentionné les écouteurs dans son tweet ou sur son site officiel, il est pratiquement confirmé qu’ils seront lancés lors de l’événement, car le contour des écouteurs montrés dans l’image de l’événement correspond parfaitement au prétendu design des écouteurs Nord Buds.

Selon la fuite précédente, les Nord Buds seront équipés d’une batterie de 41 mAh dans chacun des écouteurs. Ils seront livrés avec un étui de charge dédié qui contiendra une batterie de 480 mAh et un port USB-C pour la recharge.

En dehors de ces éléments, nous n’avons pas de détails sur le support ANC, les pilotes ou d’autres caractéristiques des Nord Buds.