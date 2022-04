Google facilite le passage d’iOS à Android grâce à une nouvelle application

Google a discrètement lancé une application dans l’App Store d’Apple pour faciliter le passage des utilisateurs d’iOS à Android. L’application figure dans la vitrine iOS d’Apple depuis lundi, mais Google n’a pas fait la promotion de son lancement. Intitulée « Passer à Android », l’application vous permettra de choisir les données de votre iPhone que vous souhaitez transférer vers votre nouvel appareil Android.

Ces données comprennent les contacts, les événements du calendrier, les photos et les vidéos. Avec l’application, aucun câble ou fil n’est nécessaire. L’application « Passer à Android » ne transfère pas les applications installées sur l’iPhone de l’utilisateur.

Google inclut dans la boîte du Pixel un outil qui se branche sur le port de charge USB-C du smartphone, appelé « Adaptateur Quick Switch ». Cet outil fonctionne avec les iPhone fonctionnant sous iOS 8.0 et plus et les modèles Android alimentés par Android 5.0 et plus et déplacera les contacts, les événements du calendrier, la musique, les photos, les vidéos, les iMessages, les SMS, et plus encore.

L’application « Passer à Android » vous guidera également à travers les étapes nécessaires pour désactiver iMessage afin de ne pas manquer les messages envoyés par vos amis et votre famille. Elle vous montrera également comment transférer les photos qui sont stockées dans iCloud.

La méthode actuelle pour transférer vos données d’iOS à Android consiste à tout sauvegarder sur Google Drive, puis à les télécharger à nouveau une fois votre nouvel appareil Android activé. Une fois que l’application « Passer à Android » sera lancée auprès d’un public plus large, quel que soit le moment, Google Drive sera supprimé de l’équation, ce qui vous fera gagner le temps nécessaire pour tout mettre en ordre.

La réponse à Apple

En 2015, Apple a créé une application appelée Migrer vers iOS qui a été développée pour les utilisateurs d’Android souhaitant passer à un iPhone. À l’aide d’une connexion Wi-Fi privée, les propriétaires d’Android peuvent transférer leurs contacts, l’historique des messages, les photos et vidéos de l’appareil photo, les signets Web, les comptes de messagerie, les calendriers et les applications gratuites. Migrer vers iOS est disponible sur le Google Play Store.

Avec la nouvelle série Pixel 6 sortie l’année dernière, il pourrait y avoir un nombre plus important que la normale d’utilisateurs iOS qui ont décidé de passer d’iOS à Android. On ne sait pas encore quand Google annoncera officiellement le lancement de l’application « Passer à Android ».