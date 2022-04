TikTok teste actuellement une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de ne pas apprécier les commentaires individuels sur les vidéos, a confirmé la société aujourd’hui. Dans un article de blog sur la sécurité et l’application des directives communautaires, TikTok indique que les personnes peuvent signaler les commentaires qu’elles jugent « non pertinents ou inappropriés » sans que l’aversion soit visible pour les autres.

Le bouton « je n’aime pas » de TikTok se distingue donc par le fait qu’il est privé. Lorsqu’un utilisateur de TikTok clique sur le bouton « je n’aime pas » d’un commentaire problématique, le système de modération de la société enregistre la réponse. Ni le commentateur initial ni le créateur du contenu commenté ne verront la réponse. Cette action reste privée afin d’éviter tout ressentiment entre les créateurs et leurs spectateurs.

Certains utilisateurs ont repéré différentes versions de cette option plus tôt cette année.

TikTok is testing a “Dislike” button for comments pic.twitter.com/Pv8anV5fDh —Matt Navarra (@MattNavarra) January 27, 2022

« Ces commentaires de la communauté viendront s’ajouter à l’éventail de facteurs que nous utilisons déjà pour que la section des commentaires soit toujours pertinente et constitue un lieu d’engagement authentique », explique TikTok.

Les utilisateurs de TikTok peuvent déjà désapprouver des vidéos pour signaler à l’application que le contenu ne les intéresse pas. Le bouton de désapprobation des commentaires semble être disponible en plus de l’option permettant de signalement d’un commentaire pour violation des directives de la communauté.

TikTok n’est pas la seule plateforme de médias sociaux à utiliser un bouton « je n’aime pas ». Reddit dispose depuis un certain temps déjà d’un bouton « downvote » pour les messages. YouTube dispose également d’un bouton « je n’aime pas », mais l’entreprise cache le nombre de désapprobations après un récent changement de politique visant à protéger les créateurs. Twitter teste également un bouton de vote négatif depuis un certain temps et, au début de l’année, la société a étendu le test aux clients Android et Web de la plateforme.

Une décision de déploiement dans les semaines à venir

La société indique également qu’elle expérimente l’envoi de rappels sur des fonctions telles que le filtrage des commentaires et le blocage et la suppression en masse aux créateurs qui reçoivent un volume élevé de commentaires négatifs. Selon TikTok, la décision de déployer ou non cette fonctionnalité dans son intégralité sera prise dans les semaines à venir.

Dans le rapport de transparence publié, TikTok affirme avoir supprimé plus de 85 millions de vidéos entre octobre et décembre 2021 pour cause d’infractions, soit environ 1 % de toutes les vidéos téléchargées sur l’application.