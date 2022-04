Apple travaille sur une manette de jeu, un nouveau brevet le révèle

Le jeu sur mobile devient de plus en plus populaire chaque année, et selon les dernières rumeurs, d’ici 2023, il y aura 3,7 milliards de joueurs mobiles dans le monde. Apple reconnaît totalement le pouvoir des jeux mobiles, après tout, Apple Arcade a été lancé pour une raison.

Maintenant, selon le dernier brevet découvert par Patently Apple, Apple se prépare à explorer une autre niche de marché dans l’industrie du jeu — les contrôleurs de jeu.

Le brevet en question s’intitule « Magnetically attachable gaming accessory » et a été déposé le 27 août 2021. Le brevet a été accordé à Apple par l’US Patent & Trademark Office et l’Office européen des brevets le 31 mars 2022, ouvrant ainsi la voie à une gamme d’accessoires de jeu Apple.

Le résumé est assez simple : « Des accessoires qui peuvent améliorer une fonctionnalité spécifique d’un appareil électronique, qui peuvent se fixer facilement à un appareil électronique, qui peuvent être faciles à utiliser et qui peuvent avoir un facteur de forme petit et efficace. Un exemple peut fournir un accessoire de jeu qui peut améliorer la fonctionnalité de jeu d’un dispositif électronique, tel qu’un téléphone, une tablette ou un autre dispositif informatique. Cet accessoire de jeu peut fournir une interface physique pour contrôler les activités de jeu sur le dispositif électronique de telle sorte qu’un écran du dispositif électronique reste au moins en grande partie non obstrué pendant le jeu. »

Si l’on jette un coup d’œil aux dessins dans les documents de brevet, il est clair qu’Apple explore plusieurs conceptions différentes. Il y a une version qui ressemble aux contrôleurs Joy-Con qui se fixent sur les côtés de la console Nintendo Switch. Cette version de la manette de jeu d’Apple fonctionnera avec les iPhone et les iPad en orientation paysage et verticale.

Le deuxième design ressemble à un étui qui inclut une manette, et présente également un petit écran au centre, entre les boutons physiques. Apple envisage que les joueurs utilisent ce petit écran pour taper dans le jeu, ce qui leur éviterait d’avoir à utiliser le clavier virtuel sur le smartphone lui-même et leur permettrait ainsi d’économiser de l’espace sur l’écran pour jouer.

Ce deuxième écran pourrait également afficher du contenu supplémentaire dans le jeu, comme des statistiques, différents signes vitaux et métriques (barres de santé, scores), et servir de commandes tactiles supplémentaires si nécessaire.

La troisième version est une manette de jeu traditionnelle, complètement séparée, semblable au « Joystick » normal de votre PlayStation ou Xbox. Il existe plusieurs versions de cette manette, dont l’une comporte également un écran intégré.

Il s’agit uniquement de brevet

Il est important de ne pas oublier que l’on parle ici de brevets. Aussi logique ou excitante que puisse paraître une manette de jeu Apple, il n’y a absolument aucune garantie que cela se produise.

Ceci étant dit, ce n’est pas la première fois qu’une prétendue manette de jeu Apple apparaît sur Internet. En avril 2020, une fuite a publié sur Twitter que plus tard en 2020, ou au début de 2021, nous verrons la nouvelle manette de jeu d’Apple. Bien entendu, deux années se sont écoulées depuis, sans qu’aucune manette Apple n’ait été trouvée (sauf dans les documents relatifs aux brevets), mais avec la popularité croissante des jeux mobiles et le parcours notoirement long d’Apple en matière de brevets, il est possible que nous voyions cette manette Apple plus tard cette année ou en 2023.

Il n’y a aucun moyen de savoir quelle version Apple choisira.