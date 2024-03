Google réinvente la connectivité portable avec une antenne révolutionnaire

Le monde de la technologie ne s’endort jamais. Google a récemment déposé un brevet pour une conception d’antenne révolutionnaire destinée aux wearables tels que les montres connectées et potentiellement les bagues connectées.

Cette nouvelle conception d’antenne, qui utilise un substrat diélectrique à micro-ondes avec une haute permittivité relative, promet d’améliorer considérablement l’efficacité de la transmission des signaux et la conservation de l’énergie électrique, ce qui pourrait se traduire par une autonomie de batterie accrue pour les appareils.

Autrement dit, il peut stocker de l’énergie électrique (ce qui signifie une meilleure autonomie de la batterie) et transmettre (envoyer et recevoir) des signaux de manière beaucoup plus efficace.

L’antenne est remarquablement compacte, avec des dimensions ne dépassant pas 8 mm en largeur et en longueur, ce qui la rend idéale pour une intégration dans des dispositifs portables de petite taille. La technologie est particulièrement adaptée pour des applications telles que les bagues connectées, offrant une connectivité sans faille dans un format réduit.

Cette avancée aborde l’un des défis majeurs rencontrés par les fabricants et les utilisateurs de technologie portable : concilier taille réduite et performance sans compromettre la durée de vie de la batterie.

Une véritable prouesse

Google envisage l’utilisation de cette conception d’antenne dans une variété d’applications portables, soulignant son potentiel pour révolutionner le secteur. En améliorant à la fois l’efficacité de la transmission des signaux et l’économie d’énergie, cette innovation pourrait marquer un tournant dans la conception et la fonctionnalité des wearables, ouvrant la voie à des appareils plus avancés et fonctionnels.

Les antennes sont importantes à bien des égards dans la technologie des wearables. Elles sont essentielles pour recueillir les données des capteurs de suivi (comme les tensiomètres ou la fonction GPS des montres de fitness), puis pour les transmettre à la partie de l’appareil qui se charge de l’analyse ou du stockage.