iOS 16 : une nouvelle configuration Focus qui ne sera pas compatible avec les anciens OS

by

by

Vous avez peut-être entendu parler des récentes idées de Mark Gurman, analyste réputé, concernant la prochaine mise à jour d’iOS 16 et le fait qu’il y aura des améliorations au système de notifications. Eh bien, maintenant le code trouvé par 9to5Mac dans la version bêta d’iOS 15.5 nous donne quelques informations supplémentaires sur le sujet, corroborant le rapport initial de Gurman.

Nous sommes encore à deux mois de la présentation d’iOS 16 par Apple (qui aura lieu lors de la WWDC, une conférence en ligne prévue du 6 au 10 juin), mais il existe déjà de passionnantes rumeurs pour nous enthousiasmer à l’idée de la mise à jour de l’OS sur les iPhone.

L’analyste Mark Gurman a récemment déclaré qu’iOS 16 apportera quelques mises à jour aux notifications sur l’iPhone, et maintenant, le code dans la bêta d’Apple corrobore cela et ajoute d’autres aperçus d’informations.

Des références dans les codes de macOS 12.4, qui a été mis à la disposition des développeurs ce mois-ci, suggèrent que la firme à la pomme croquée a jeté son dévolu sur quelques gros changements pour le mode Focus. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est le mode Focus, il s’agit d’une fonctionnalité introduite avec iOS 15 qui vous permet de gérer les applications et les notifications que vous souhaitez voir à différents moments de la journée, par exemple en mode Sommeil, ou en mode Travail ou Personnel.

Maintenant, il semble qu’iOS 16 apportera plus de personnalisations au mode Focus, et celles-ci ne seront pas compatibles avec iOS 15. L’indice découvert est essentiellement un message d’avertissement indiquant à un utilisateur que le mode Focus choisi nécessite une mise à jour logicielle pour être activé. En outre, le message prévient que certains paramètres peuvent être perdus sur d’autres appareils dotés d’un logiciel plus récent.

En termes simples, par exemple, si vous n’avez toujours pas mis à jour votre iPad et que vous avez apporté des modifications aux paramètres de mise au point, votre iPhone (s’il a déjà été mis à jour vers iOS 16) n’aura pas les mêmes paramètres. Il semble que le logiciel plus récent aura une configuration Focus assez différente, et il ne pourra pas se synchroniser avec vos autres appareils Apple s’ils fonctionnent avec un logiciel plus ancien.

Voici à quoi peut ressembler l’avertissement :

Un appareil avec un logiciel plus récent a mis à jour ce Focus pour utiliser une nouvelle configuration que cet appareil ne prend pas en charge. Pour continuer à modifier les notifications sur cet appareil, mettez à jour le dernier logiciel ou utilisez une liste autorisée pour ce Focus.

D’autres nouveautés attendues

Mais ce n’est pas tout. Selon certaines informations, Apple travaille également sur de nouvelles fonctionnalités pour Apple News, et il semble que certains contenus affichés dans l’application d’actualités nécessiteront iOS 16 et ne fonctionneront pas avec iOS 15. Des informations supplémentaires montrent une chaîne dans le code qui affichera une liste d’appareils qui ne peuvent pas être mis à jour. Comme on peut le supposer, les anciens modèles qui ne supportent pas iOS 16 ne pourront pas l’obtenir, comme c’est le cas chaque année.

Pour l’instant, iOS 15 est supporté même sur l’iPhone 6s, sorti en 2015. On peut supposer que le nouvel iOS retirera l’iPhone 6 s de sa liste d’iPhone pris en charge, mais cela reste à voir et nous en saurons plus lorsque Apple dévoilera officiellement le système d’exploitation.

Une autre chose intéressante que Gurman a mentionnée dans son rapport pour venir avec iOS 16 est une nouvelle interface multitâche pour iPadOS 16. De plus, de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé seront introduites avec watchOS 9.