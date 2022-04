Le Pixel 6a de Google apparaît à la FCC, laissant entrevoir une sortie en mai

En 2021, Google a lancé un seul smartphone de série A : le Pixel 5a. Malheureusement, ce smartphone avait deux problèmes majeurs : il était une quasi-copie du Pixel 4a 5G et il est uniquement arrivé dans deux pays. Heureusement, il semble que le Google Pixel 6a ne va pas répéter cette stratégie.

La base de données de certification de la FCC a craché non pas un ou deux numéros de modèle de smartphones Pixel, mais un ensemble complet de quatre, nous laissant nous interroger sur les plans de Google pour 2022. Lors de la conférence Google I/O en mai, nous attendons au smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a, tandis qu’à l’automne, Google pourrait annoncer le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, tout comme l’année dernière, où elle a lancé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro en novembre.

Cependant, le quatrième numéro de modèle est plus mystérieux. La FCC a enregistré un téléphone GX7AS, GB17, G1AZG et GB62Z, rapporte GoAndroid, et a énuméré qu’ils arboreraient tous la connectivité 5G, LTE, le Wi-Fi 6E ou le Bluetooth, qui sont un élément de base sur les smartphones modernes, même le potentiel abordable Pixel 6a.

Avant de prendre la tangente ici et d’envisager que le Google Pixel Fold pourrait également figurer parmi ces quatre numéros de modèle, car la rumeur veut qu’il apparaisse finalement en 2022 après avoir été mis en stand-by l’année dernière, rappelons-nous que lorsque les Pixel 6 et 6 Pro sont arrivés à la FCC, ils portaient pas moins de six numéros de modèle avec eux — GLU0G, G9S9B, G8V0U, GF5KQ, GB7N6 et GR1YH — selon les différents opérateurs sur lesquels ils sont apparus, et cela pourrait être le cas avec les smartphones Pixel pour 2022 également.

Le GX7AS désigne probablement un Google Pixel 6a, car cet appareil a déjà fuité sur Geekbench avec 6 Go de RAM et Android 12, et le reste pourrait être ses versions pour les nouveaux opérateurs sur lesquels il apparaîtra.

Le Pixel 6a en France ?

Sur une autre note, il y avait une rumeur selon laquelle Google va essayer d’avancer l’annonce du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro plus tôt dans l’année, plutôt que de les sortir bien après que les nouveaux iPhone aient été lancés. Pourtant, on peut légitimement douter que Google annonce la série 7 en même temps que le Pixel 6a à la I/O, mais elle peut certainement les teaser, comme elle le faisait pour la série 6 tout l’été dernier.

Le Pixel 6a devrait présenter un design modelé après les fleurons Pixel 6 et Pixel 6 Pro, en conservant une barre de caméra analogue à l’arrière. Nous avons vu de prétendues images de son emballage, et certains benchmarks indiquent qu’il pourrait offrir des performances analogues à celles des Pixel plus onéreux. J’espère simplement que Google pourra préserver l’impressionnante autonomie marathonienne du 5a ainsi que son prix attractif. Ce serait également bien de voir le 6a vendu dans plus de pays (notamment en France) et de recevoir à nouveau l’attention des opérateurs mobiles et des revendeurs.

Nous devrions en savoir beaucoup plus sur le Pixel 6a dans quelques semaines. C’est mieux que d’attendre le mois d’août.