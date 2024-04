Apple prévoit des wearables de santé, comme le Vision Pro, avec conseils personnalisés

Apple travaille sur une technologie destinée aux gadgets portables tels que le Vision Pro, qui suit et analyse les données biométriques et la localisation pour offrir des conseils personnalisés et potentiellement salvateurs.

Selon Apple Insider, un média spécialisé dans tout ce qui concerne Apple, un brevet du géant technologique de Cupertino intitulé « Method and device for health monitoring » décrit un système permettant de surveiller les données biométriques d’un utilisateur et de lui fournir des suggestions et des conseils dans le cadre d’une configuration de réalité mixte (MR).

Cela laisse présager de futurs wearables d’Apple qui pourraient être portés en permanence, comme les Apple Glass dont on parle tant.

Contrairement aux environnements de réalité virtuelle (VR), qui reposent uniquement sur des données générées par ordinateur, les environnements de réalité mixte mélangent des données provenant de l’environnement physique ou de sa représentation avec des éléments virtuels. Sur un spectre, un environnement de réalité mixte se situe quelque part entre un environnement entièrement physique et un environnement entièrement virtuel.

La technologie décrite dans le brevet ne se contentera pas d’offrir des suggestions générales. À l’instar de l’Apple Watch qui est venue à la rescousse lors de chutes ou d’incidents cardiaques, cette nouvelle technologie surveillerait en permanence l’activité et les déplacements de l’utilisateur afin de lui offrir des conseils de santé personnalisés en temps réel.

Vous avez des problèmes de vue, votre écran a été ajusté

Imaginez, par exemple, qu’un appareil de réalité mixte se rende compte que vous avez oublié de prendre vos médicaments et vous guide jusqu’à l’endroit où vous les gardez. Ou encore qu’il remarque que vous êtes assoiffé et vous rappelle de vous hydrater, en vous guidant même jusqu’à la cuisine.

Une autre fonction de cette technologie Apple pourrait être d’ajuster la mise au point pour les utilisateurs ayant des problèmes de vue. Cela pourrait changer la donne pour les personnes qui ont besoin de prescriptions différentes pour la lecture et la vision de loin ; les lunettes pourraient changer de focale en fonction de ce que vous êtes en train de faire.

Alors que la technologie de réalité mixte actuelle vise principalement à stimuler la productivité et le plaisir, cette approche axée sur la santé montre comment les dispositifs portables pourraient avoir un impact sérieux sur la vie des utilisateurs.

Toutefois, il est important de noter qu’un dépôt de brevet ne garantit pas l’utilisation ultérieure de la technologie. Un brevet confère à son titulaire des droits exclusifs sur l’invention, mais ne l’oblige pas à la développer. Dans ce cas, Apple, en tant que propriétaire, pourrait décider de ne pas le faire pour un certain nombre de raisons.