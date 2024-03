L’avenir pliable de Microsoft après le Surface Duo

Les aficionados du Surface Duo ont été visiblement déçus lorsque la perspective d’un Surface Duo 3 s’est évanouie, signalant qu’aucun nouveau modèle ne serait lancé sur le marché. Malgré son concept loin du téléphone pliable traditionnel, se présentant plutôt comme deux écrans reliés par une charnière, le Surface Duo avait su conquérir un public fidèle. Cette conception offrait un affichage agrandi sans pli central, mais nécessitait de faire abstraction de la charnière pour profiter pleinement de son potentiel de tablette.

Le dernier modèle du Surface Duo se vantait de deux écrans de 5,8 pouces, étransformant l’appareil en une tablette de 8,3 pouces une fois ouvert. Après lui avoir rendu un bref hommage, la question se pose : quelles sont les prochaines ambitions de Microsoft dans le domaine des smartphones ?

Une récente demande de brevet déposée auprès de l’USPTO révèle ce que pourrait être le prochain grand projet de Microsoft : un dispositif s’ouvrant verticalement semblable au Galaxy Z Fold, mais avec une innovation marquante — une plaque de protection de la charnière.

Cette dernière vise à protéger l’écran pliable tout en prévenant l’intrusion de poussières et d’eau, offrant ainsi une double fonctionnalité : augmenter la durabilité du téléphone et minimiser l’apparence de plis.

Réellement une troisième itération ?

Le concept décrit dans le brevet permettrait de rendre l’appareil plus fin et facile à manipuler en rapprochant la plaque de la charnière lorsque le téléphone est fermé. Microsoft envisage ainsi un téléphone non seulement plus résistant aux chocs accidentels, mais aussi plus agréable à tenir.

Le Surface Duo, malgré son statut de produit de niche, avait ses adeptes. Le départ de Panos Panay, responsable de la gamme Surface, de Microsoft en septembre dernier, pourrait avoir influencé les plans futurs de l’entreprise. Cependant, la publication de cette demande de brevet laisse entrevoir la possibilité d’un véritable téléphone pliable signé Microsoft à l’avenir.