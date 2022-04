Garmin Vivosmart 5 : un écran en niveaux de gris et une autonomie de 7 jours

Classée 6e parmi les principaux revendeurs mondiaux de smartwatches l’année dernière, loin derrière les médaillés d’or et d’argent, respectivement Apple et Samsung, Garmin a connu des premiers mois de 2022 très chargés, dévoilant tout, d’un nouvel appareil robuste à l’autonomie « illimitée » à une famille étendue de montres GPS « multisports », en passant par un élégant produit hybride d’entrée de gamme.

Mais, cela ne va apparemment pas empêcher Garmin de lancer également le Vivosmart 5 dans un proche avenir. Comme son nom l’indique, ce wearable fraîchement divulgué poursuivra l’héritage du Vivosmart 4 de 2018, en se battant pour le titre de meilleur tracker d’activité que l’on peut acheter plutôt que de rivaliser directement avec les Apple Watch Series 7 ou la Samsung Galaxy Watch 4, de plus en plus abordable.

Malheureusement, si l’on se fie aux informations révélées par Roland Quandt de WinFuture, ce qui est presque toujours le cas, le Garmin Vivosmart 5 ne sera pas non plus en mesure de rivaliser avec le Fitbit Charge 5, coloré et doté de nombreuses fonctionnalités.

Du côté positif, Garmin prévoit au moins d’augmenter considérablement la taille de l’écran OLED à niveaux de gris du Vivosmart 4 pour son successeur tant attendu. Le nouvel écran tactile non coloré devrait être commercialisé comme étant 66 % plus grand que son prédécesseur, qui mesure actuellement un modeste 0,26 x 0,7 pouce.

Cette mise à jour importante devrait rendre toutes les données sur la santé et le bien-être beaucoup plus faciles à lire, mais en termes de capteurs et de fonctions de suivi de la condition physique, il ne semble pas y avoir de grandes améliorations ou d’ajouts. Rien ne dit que le Vivosmart 5 sera à la hauteur de la fonctionnalité GPS intégrée ou de la surveillance ECG du Fitbit Charge 5, mais vous serez certainement en mesure de garder un œil sur votre sommeil, vos niveaux d’oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque, votre hydratation et votre stress (entre autres).

Une rude concurrence

Apparemment capable de rester allumée jusqu’à 7 jours entre deux charges, tout comme son grand rival susmentionné, le Garmin Vivosmart 5 devrait faire un travail exceptionnel pour surveiller vos divers entraînements et activités sportives, y compris la natation, la course à pied, le cyclisme, la randonnée, etc.

À moins qu’il ne nous manque un argument de vente clé ou une caractéristique distinctive majeure, cette chose devra clairement être beaucoup moins chère que le Fitbit Charge 5 pour réussir, ce que Roland Quandt ne peut confirmer ou infirmer pour le moment. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant.