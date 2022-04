Orange dévoile la Livebox 6, une box compatible Wi-Fi 6E

Comme attendu, le populaire opérateur Orange vient d’annoncer sa nouvelle Livebox, la Livebox 6. Comme avec chaque nouvelle itération de produit, la nouvelle Livebox 6 va se targuer de nouvelles prouesses technologiques, mais également de nouvelles caractéristiques qui sont parfaitement adaptées dans le monde d’aujourd’hui : le travail hybride.

Outre les nouvelles caractéristiques que je vais présenter dans la suite de cet article, la bonne nouvelle est que la Livebox 6 sera commercialisée à partir de ce jeudi 7 avril avec une nouvelle offre Livebox Max Fibre, accessible à partir de 34,99 euros par mois pour un abonnement de 12 mois. Dès l’offre des 12 mois terminée, le prix sera de 54,99 euros par mois. « Tous nos clients peuvent migrer vers cette nouvelle offre et profiter de la nouvelle box », indique Orange.

La connectivité Wi-Fi 6E en tête de file

Mais alors, qu’allons-nous retrouver dans cette nouvelle box d’aussi excitant ? Le premier point fort de la Livebox 6 est la compatibilité avec la nouvelle norme tri-bande Wi-Fi 6E. Orange se targue d’être le premier opérateur à lancer une box avec une connectivité Wi-Fi 6E — Bouygues Telecom a annoncé que sa Bbox Ultym, aujourd’hui compatible Wi-Fi 6, passera à une version Wi-Fi 6E dès le 25 avril.

Jusqu’à présent, notre Wi-Fi fonctionnait sur deux bandes : 2,4 GHz et 5 GHz. La norme Wi-Fi 6 utilise diverses fonctionnalités pour améliorer l’efficacité et le débit de données de votre réseau sans fil et réduire la latence pour ces deux bandes. Le Wi-Fi 6E étend les avantages de Wi-Fi 6 en termes de capacité, d’efficacité, de couverture et de performances à la bande 6 GHz. Avec jusqu’à sept canaux supplémentaires super larges de 160 MHz disponibles, les appareils Wi-Fi 6E offrent de meilleures performances réseau et prennent en charge plus d’utilisateurs Wi-Fi à la fois, même dans des environnements très denses et encombrés.

Chaque bande est un morceau de fréquence. La bande 2,4 GHz comprend 11 canaux de 20 MHz chacun. La bande 5 GHz compte 45 canaux, mais ils peuvent être fusionnés pour créer des canaux de 40 MHz ou 80 MHz, ce qui permet de transmettre plus de données à la fois. La bande 6 GHz prend en charge 60 canaux pouvant atteindre une largeur de 160 MHz.

Il s’agit d’une énorme quantité de capacité supplémentaire. Imaginez que vous passez d’une route à une voie (2,4 GHz) à une autoroute à trois voies (5 GHz) et à une autoroute à six voies (6 GHz). Cette analogie s’applique également à la couverture. Les fréquences plus élevées ont plus de mal à traverser les murs et les planchers solides, de sorte que les routes à voie unique de 2,4 GHz vont plus loin que les autoroutes de 5 GHz, qui vont plus loin que les super autoroutes de 6 GHz.

Est-ce utile ? Si vous optez pour le Wi-Fi 6E, il est peu probable que vous en tiriez de grands avantages à court terme. Le Wi-Fi 6 est suffisant pour la plupart des gens à l’heure actuelle. D’un autre côté, toutes ces normes sont rétrocompatibles, donc si vous n’avez pas peur de dépenser de l’argent et que vous voulez être à l’abri du futur pendant un certain temps, vous pouvez envisager un système Wi-Fi 6E, et donc la Livebox 6. Et, si vous possédez un appareil compatible Wi-Fi 6, vous n’allez pas nécessairement profiter d’une connectivité Wi-Fi 6E.

La Livebox 6 offre un débit théorique de 2 Gb/s en descendant, et jusqu’à 800 Mbit/s en montant. Elle fait donc globalement mieux que sa prédécesseur, la Livebox 5. Une meilleure connectique et un nouveau design Du côté de la connectique, la Livebox 6 embarque un port RJ45 à 2,5 Gb/s ainsi que 4 ports Ethernet à 1 Gb/s, 2 ports RJ11 (téléphone), 1 port SFP (fibre), 1 port d’alimentation (USB-C) et enfin 1 port USB 3. Pour le design, Orange a quelque peu revu sa copie. En effet, alors que la Livebox 5 misait beaucoup sur la partie « écoconception », la box de nouvelle génération tente de séduire à nouveau les technophiles — bien que la coque est en plastique 100 % recyclé et recyclable. Et, elle n’a rien à voir avec sa prédécesseur. Avec un design plus moderne, la Livebox 6 se veut compacte et va désormais fièrement s’afficher à la verticale, afin « d’optimiser la diffusion de la Wi-Fi », selon la société. Autre nouveauté, elle utilise du tissu sur les côtés, qui n’est pas sans rappeler la conception des enceintes connectées Google Home ou HomePod.

À noter que si vous souhaitez la fixer au mur, Orange propose gratuitement un support mural.