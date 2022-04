Le prix des abonnements des applications sur iOS pourrait grimper sans votre consentement

Un nouveau rapport de TechCrunch détaille ce qui pourrait être un nouveau modèle pour les renouvellements d’abonnement sur les appareils Apple. Max Seelemen, développeur de l’application Ulysses, a remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas le 24 mars 2022, lorsqu’il a reçu un avis indiquant que le prix de l’abonnement mensuel à Disney+ allait augmenter — et la formulation était un peu différente cette fois-ci.

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

—Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022