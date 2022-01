CES 2022 : Garmin lance les montres Venu 2 Plus et Vivomove Sport

CES 2022 : Garmin lance les montres Venu 2 Plus et Vivomove Sport

Lorsque vous pensez aux montres connectées de Garmin, vous pensez probablement à ses smartwatches dédiées aux courses à pied – durables et un peu encombrantes, mais avec un excellent GPS, des métriques détaillées et une longue autonomie. La société a fait des progrès ces dernières années pour s’étendre au-delà de son créneau du fitness, mais elle semble avoir finalement atteint son but au CES 2022.

Garmin a dévoilé deux nouvelles smartwatches, la Garmin Venu 2 Plus améliorée et une nouvelle Vivomove Sport hybride. Commençons par la Venu 2 Plus, qui est une version améliorée de la dernière smartwatch AMOLED de la société. En termes de taille, la montre a un boîtier de 43 mm, ce qui est un compromis entre la Venu 2 de 45 mm et la Venu 2 S de 40 mm.

La Venu 2 Plus est une mise à niveau mineure, permettant aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels à partir de la smartwatch elle-même, et de répondre aux SMS. La Venu 2 Plus permet également aux utilisateurs d’utiliser l’assistant vocal de leur smartphone depuis leur poignet. Les utilisateurs peuvent invoquer Siri, Google Assistant ou Bixby pour leur soumission, en utilisant le haut-parleur et le microphone intégrés pour répondre aux questions ou contrôler les appareils de la maison connectée.

Les autres caractéristiques de la smartwatch restent inchangées, et l’on retrouve donc toujours les 25 modes de sport suivis, le GPS et le moniteur de fréquence cardiaque avec le capteur SpO2. Elle bénéficie également d’une autonomie de 9 jours et d’un stockage de musique hors ligne, y compris les listes de lecture Spotify. La Venu 2 Plus s’adresse donc à ceux qui ont été séduits par l’Apple Watch ou la nouvelle Galaxy Watch 4 de v et qui veulent un peu plus d’intelligence.

La Venu 2 Plus est en vente dès maintenant au prix de 449,99 euros, soit une augmentation de prix par rapport à la Venu 2 standard.

La nouvelle smartwatch hybride Vivomove Sport dévoilé

Vient ensuite la Garmin Vivomove Sport, qui propose la smartwatch hybride à un prix inférieur de 179,99 euros. Toute la technologie se cache derrière un écran analogique standard, qui donne l’heure pendant 6 jours et propose des notifications intelligentes pendant 5 jours.

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais la Vivomove Sport a été dotée d’un grand nombre de nouveaux coloris, dont le vert, et un outil de personnalisation permet aux acheteurs de choisir parmi un large éventail de bracelets et de cadrans.

En ce qui concerne les fonctions connectées, la série Vivomove continue de fonctionner comme d’habitude. Le suivi de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, de la batterie corporelle (niveaux d’énergie) et de la saturation en oxygène dans le sang s’ajoute à des mesures plus fondamentales telles que les pas et l’activité pour un aperçu de la santé. Il y a un suivi en mode sport mais pas de GPS — bien que vous puissiez vous connecter à votre smartphone pour les courses en extérieur.

Il s’agit également d’une smartwatch décente, qui signale les appels, les messages et les autres notifications. L’écran peut afficher le détail des notifications et des alertes de calendrier, et les utilisateurs d’Android peuvent également envoyer des réponses aux messages.