La nouvelle série Garmin Instinct 2 comprend une surprenante édition spéciale

Ce n’est généralement pas une bonne idée de faire des annonces de produits importants alors que tout le monde de la technologie attend l’introduction officielle de quelque chose comme la série Galaxy S22, mais pour la défense de Garmin, ce n’est pas comme si la nouvelle smartwatch Instinct 2 visait à concurrencer directement les derniers smartphones haut de gamme de Samsung de quelque manière que ce soit.

La famille inhabituellement étendue de dispositifs portables « construits à des fins spécifiques » conçus pour les « individualistes robustes » n’a pas vraiment de rival ou de contrepartie dans les gammes de smartwatches d’Apple et de Samsung, essentiellement destinées aux amateurs de plein air qui ne peuvent pas se permettre un membre de la gamme Fenix 7 à partir de 900 euros.

Ce n’est pas un public cible massif, mais c’est un public très ciblé et dévoué, avec une grande partie de ce public potentiellement à la recherche d’une mise à niveau par rapport à la Instinct de première génération, initialement publiée en 2018 pour les amateurs de sports extrêmes.

La Garmin Instinct 2 est bien sûr un remplacement naturel de cette smartwatch robuste relativement abordable, mais dépassée, et à 349,99 euros en deux tailles différentes, elle est également assez raisonnable pour ce qu’elle offre. Par rapport à sa prédécesseure, elle est légèrement plus mince et beaucoup plus colorée tout en faisant ce qui semble être une promesse d’autonomie impossible.

En plus d’améliorer l’endurance déjà impressionnante de la Instinct de 14 jours en mode « smartwatch » à 4 semaines d’utilisation continue sans compromis majeur sur les fonctionnalités, la Instinct 2 offre soi-disant une « autonomie illimitée » dans « certains » modèles Solaire. Oui, illimitée. En d’autres termes, vous n’aurez jamais (jamais) à retirer votre smartwatch et à la brancher… tant que vous passez suffisamment de temps à l’extérieur sous un soleil abondant chaque jour pour que la fonction de charge solaire puisse opérer sa magie.

Une excellente résistance thermique et aux chocs

Si cela semble évidemment irréalisable dans le monde réel, il est tout de même étonnant que Garmin ait réussi à apporter des améliorations aussi radicales sans ajouter d’encombrement ni rogner sur la durabilité. En effet, la Instinct 2 de 45 mm et la Instinct 2 S de 40 mm possèdent les mêmes certifications militaires que la Instinct de première génération, garantissant une excellente résistance thermique et aux chocs, tout en survivant facilement à une immersion dans l’eau jusqu’à 100 mètres.

La liste des fonctionnalités de santé et de bien-être inclus cette fois-ci est également très bonne (au moins pour les appareils Garmin), avec un suivi approfondi du sommeil, le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du stress, Body Battery, VO2 Max, et un tas d’autres trucs super utiles pour obtenir et rester en parfaite forme tous couverts.

Il va sans dire que la famille Garmin Instinct 2 est également équipée d’un GPS intégré, mais en plus de cela, les aventuriers modernes peuvent compter sur les technologies Glonass et Galileo pour suivre et surveiller de près leurs voyages dans la nature.

Personnalisation, couleur et prix abordable — que demander de plus ?

L’écran est toujours monochrome, ce qui est certainement bon pour l’autonomie de la batterie, mais la résolution et la lisibilité sont également améliorées tandis que la résistance aux rayures est conservée pour essayer de réunir le meilleur des deux mondes.

Loin d’être ce que nous appellerions une smartwatch « grand public », idéale pour tous les types de fans de smartwatch, la Instinct 2 se décline en une multitude de versions (Surf, Tactical et Camo en plus de Standard et Solaire), ainsi que de multiples coloris.

Garmin vous permettra également de personnaliser la Instinct 2 et 2 S, avec un large éventail d’options de lunette et de bracelet rendant possible « plus de 240 combinaisons de design différentes », ce qui est un signe supplémentaire que cette smartwatch de niche vise réellement à percer dans le grand public.